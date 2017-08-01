Sahte polislere rekor tutuklama

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince 25 Temmuz günü şafak vakti Adana, İstanbul, Ankara, İzmir, Adıyaman, Elazığ, Kırklareli,Sivas veŞanlıurfa’da düzenlenen operasyon kapsamında aranan 40 şüpheliden 36’sı gözaltına alındı. Polis zanlıları sorgularken operasyona devam ederek 4 kişiyi daha gözaltına aldı. 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirildiği öğrenilen operasyonda birbirleriyle bağlantılı 5 farklı suç örgütü ortaya çıkartıldı.

Gözaltındaki şüpheliler Ali B., Nihat A., Kenan T. ve Halil A.’nın suç örgütünün elebaşıları oldukları ileri sürüldü. Suç örgütü üyesi olduğu belirtilen firari Osman K.’nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

40 şüpheli sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan 40 zanlıdan çete liderlerinin de aralarında bulunduğu 35 kişi tutuklandı. 5 kişi adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.