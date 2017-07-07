Sahte polisi gerçek polis linçten kurtardı

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde, polis üniformasıyla dolandırıcılık yapmaya çalışan 43 yaşındaki M.İ.A. gerçek anlaşılıp koşarak kaçmaya çalışınca çevredekiler tarafından yakalandı.

Yere yatırılan şüpheli, öfkeli grubun elinden gelen polisler tarafından kurtarıldı.



Olay, bugün saat 11.00 sıralarında, Tuzla Mahallesi 654/1 Sokak'ta yaşandı. Erdoğan Ateş'in kapısını çalan polis üniformalı M.İ.A., evde Suriyeliler'in yaşadığı yönünde ihbar olduğunu söyledi. M.İ.A., Ateş'ten ihbarın asılsız olduğuna dair boş kağıda imza atmasını istedi. Olay yerine toplanan Ateş'in komşuları, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak durumu anlattı. Telefonun ucundaki polis, M.İ.A. ile görüşmek istedi. M.İ.A. ise eline aldığı telefonu yere atarak kaçmaya başladı.



M.İ.A. ile arkasından koşup yakalayanlar arasında kısa süreli arbede yaşandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, dövülen M.İ.A.'yı gözaltına alarak polis aracına bindirdi. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen M.İ.A.'nın ifade işletmelerinin ardından dolandırıcılık suçundan Fethiye Adliyesi'ne sevk edileceği kaydedildi.