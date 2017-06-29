Sahte MİT kimliğiyle dolaşan FETÖ'cü yakalandı

FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle bir süre önce MİT'ten ihraç edilen ancak bu durumu yakın çevresine dahi duyurmayan Ali K, kendi adına sahte MİT kimliği düzenledi.

Ali K'nin sahte kurum kimliğiyle dolaştığı, tartışma sırasında darp ettiği eşinin polise ihbarı üzerine ortaya çıktı.

Polis tarafından gözaltına alınan Ali K'nin üzerinden çıkan kimliğin sahte olduğu inceleme sonucunda da tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheli sorguya alındı.