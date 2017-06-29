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Sahte MİT kimliğiyle dolaşan FETÖ'cü yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü ile bağlantısı nedeniyle Milli İstihbarat Teşiklatı'ndan ihraç edilen Ali K., eşinin ihbarı üzerine sahte MİT kimliğiyle yakalandı.

29 Haziran 2017 Perşembe 19:34
Sahte MİT kimliğiyle dolaşan FETÖ'cü yakalandı

FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle bir süre önce MİT'ten ihraç edilen ancak bu durumu yakın çevresine dahi duyurmayan Ali K, kendi adına sahte MİT kimliği düzenledi.

Ali K'nin sahte kurum kimliğiyle dolaştığı, tartışma sırasında darp ettiği eşinin polise ihbarı üzerine ortaya çıktı.

Polis tarafından gözaltına alınan Ali K'nin üzerinden çıkan kimliğin sahte olduğu inceleme sonucunda da tespit  edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheli sorguya alındı.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 19:34
  1. Ankara Emniyet Müdürlüğü
  2. MİT
  3. FETÖ
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