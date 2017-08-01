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Sahte estetikçiyle ilgili flaş gelişme!

ADANA'da kendisini 'medikal estetik uzmanı doktor' olarak tanıtıp, aralarında hemşire Merve Keleş'in de olduğu 4 kişiye dudak dolgusu yaparak hastanelik ettiği öne sürülen 34 yaşındaki Soner Gülnar, 3 suçtan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı mahkemece tahliye edildi. Gülnaz, başka suçtan kesinleşmiş hapis cezası olduğu için cezaevinde kalacak.

01 Ağustos 2017 Salı 16:18
Sahte estetikçiyle ilgili flaş gelişme!

İddiaya göre Soner Gülnaz, kendisini 'doktor' olarak tanıtarak Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde hemşire, 22 yaşındaki Merve Keleş, 30 yaşındaki Z.U., alnına botoks işlemi yapılan 33 yaşındaki Güllü Sel ile ve eşi 39 yaşındaki Celal Sel'e dudak dolgusu yaptı. Yapılan işlem sonrası 3 kadın hastanelik olurken Soner Gülnaz şikayet üzerine başlatılan soruşturma sonunda tutuklandı.

3 AYRI DAVA AÇILDI

Soner Gülnaz hakkında ilk olarak Adana 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne 'Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a Muhalefet' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Soner Gülnaz, bu suçtan yargılandığı ilk duruşmada pişman olduğunu söyleyerek mağdurların zararlarını karşılayacağını söyledi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen Gülnaz hakkında 'Dolandırıcılık' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından da 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 3 dava birleştirilirken Gülnaz hakkında istenen toplam hapis cezası 17 yıla ulaştı.

TAHLİYE EDİLDİ

Bugün 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın 2'nci celsesine tutuklu sanık Soner Gülnaz ile şikayetçi Merve Keleş katıldı. Gülnaz, hakkında hazırlanan dolandırıcılık ve yaralama suçları ile ilgili iddianamelerin kendisine gönderilmediğini söyledi. Bunun üzerine mahkeme hakimi, Gülnaz'ın bu suçlardan savunmasını diğer celse alınmasına karar verdi. Hakim, Merve Keleş'in 15 Ekim'de Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek yüzünde kalıcı iz kalıp kalmadığı ile ilgili rapor aldırılmasına karar vererek Gülnaz'ı tahliye etti. Hakkında başka suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gülnaz cezaevinde kalmaya devam edecek.

Duruşma çıkışında açıklama yapan Merve Keleş, "Yaşadığım onca kötü şeyden sonra tek tesellim o kişini gerçekten hak ettiği yerden olmasıydı. Şimdi bunu elimden almışlar gibi hissediyorum. Üzüldüm ama yine de sonuna kadar hakkımı arayacağım. Şu an şaşkınlık içindeyim tahliyesini beklemiyordum" diye konuştu.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 16:18
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