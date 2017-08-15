Sahte estetikçi Yunanistan'a kaçacakken yakalandı

Alınan bilgiye göre, Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesinde "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a Muhalefet", "Dolandırıcılık" ve "Yaralama" suçlarından tutuklu olarak yargılanan kuaför Soner Gülnaz, 1 Ağustos'taki duruşmada tahliye edildi. Gülnaz, başka bir suçtan hükümlü olduğu için serbest bırakılmadı.

Hırsızlıktan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Soner Gülnaz, Denetimli Serbestlik Yasası'na göre cezasının kalan kısmını çekmesi için Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. 10 Ağustos akşamı cezaevi yoklamasında firar ettiği anlaşılan Gülnaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Mersin'den Yunanistan'a kaçacaktı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği tarafından Gülnaz'ın yakalanması için özel ekip kuruldu. Gidebileceği tüm adreslere şok baskınlar yapılan Gülnaz'ın, Mersin'den Yunanistan'a kaçmaması için de özel önlemler alındı.

Polisler saklandığı evin etrafına pusu kurdu

Polis ekipleri, Gülnaz'ın dün gece Seyhan ilçesindeki Yeni Bey Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Evin etrafına pusu kuran polisler, 6 saat boyunca sahte estetikçiyi bekledi. Eve gelmek için sokağa giren Soner Gülnaz, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Suçu birlikte çalıştığı doktora attı

Sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilen Soner Gülnaz, kendisini görüntüleyen gazetecilere yaptığı açıklamada, açık cezaevinde şiddet gördüğünü, kapalı cezaevinin daha iyi şartlarda olduğunu ve bu nedenle firar ettiğini öne sürdü. Duruşmada verdiği ifadenin aksine, müştekilere estetik yaptığını da reddeden Gülnaz, "Aslında ben yapmadım, doktor yaptı. Devletime çok güveniyorum" dedi.

Gülnaz daha sonra adliyeye sevk edildi.



