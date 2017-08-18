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Sahte estetikçi şiddet gördüğünü öne sürüp darp raporu almak istedi

Adana’da kendisini doktor olarak tanıtarak, aralarında bir hemşirenin de bulunduğu 4 kişiye dudak dolgusu ile botoks yaptığı iddiasıyla yargılanan ve hırsızlıktan hükümlü olarak cezaevinde bulunan Soner Gülnaz, cezaevinde şiddet gördüğünü ileri sürerek darp raporu almaya başvurdu.

18 Ağustos 2017 Cuma 17:51
Sahte estetikçi şiddet gördüğünü öne sürüp darp raporu almak istedi

Alınan bilgiye göre, kendisini doktor olarak tanıtan ve asıl mesleği kuaförlük olan Soner Gülnaz, aralarında hemşire Merve Keleş’in de bulunduğu 4 kişiye dudak dolgusu ve botoks yaptı. İşlem uyguladığı kişilerin yüzlerinin ve dudaklarının kullanılan maddeden dolayı kötü olmasından sonra Gülnaz hakkında Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a Muhalefet", "Dolandırıcılık" ve "Yaralama" suçlarından dava açıldı.

Tutuklu olarak yargılanan kuaför Soner Gülnaz, 1 Ağustos’taki duruşmada tahliye edildi. Gülnaz, başka bir suçtan hükümlü olduğu için serbest bırakılmadı.

Hırsızlıktan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Soner Gülnaz, Denetimli Serbestlik Yasası’na göre cezasının kalan kısmını çekmesi için Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. 10 Ağustos akşamı cezaevi yoklamasında firar ettiği anlaşılan Gülnaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Mersin’den Yunanistan’a kaçacaktı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği tarafından Gülnaz’ın yakalanması için özel ekip kuruldu. Polis ekipleri, Gülnaz’ın 14 Ağustos akşamı Seyhan ilçesindeki Yeni Bey Mahallesi’nde bir evde saklandığını tespit etti. Evin etrafına pusu kuran polisler, 6 saat boyunca sahte estetikçiyi bekledi. Eve gelmek için sokağa giren Soner Gülnaz, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

“İşkence onaylandı”

Sorgusunun ardından Soner Gülnaz, cezaevine gönderildi. Cezaevinde ise darp edildiğini öne süren sahte estetikçi Gülnaz, öğlen saatlerinde askerlerle birlikte Adli Tıp Kurumu Adana Grup Başkanlığı’na gelerek doktor kontrolünden geçirildi. Doktor kontrolünden sonra yoğun güvenlik önlemleri altında Adli Tıp Kurumu’ndan çıkartılan Gülnaz, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, “Haberi bu defa lütfen düzgün verin. İşkence onaylandı. Yüzümden ve sırtımdan bakabilirsiniz. Raporları içeriden temin edebilirsiniz. Ne dedim bu adalete ben güveniyorum dedim. Sayın savcım ve devletim ilgilendi. İşkence yapan kişiler hakkında dava açıldı. Lütfen benim dediklerimi düzgün yazın” diye konuştu.

Soner Gülnaz, daha sonra araca bindirilerek cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 17:51
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  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. Mersin
  4. Adana
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  6. Tut
  7. Asliye Ceza Mahkemesi
  8. Mers
  9. Seyhan
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