Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sahte doçent ilkokul mezunu çıktı! TV kanallarına da çıktı...

Ankara'da cami inşaatına yardım amaçlı para topladığını belirterek vatandaşları dolandırdığı belirlenen kişi suçüstü yakalandı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 15:46
Sahte doçent ilkokul mezunu çıktı! TV kanallarına da çıktı...

Ankara'da cami inşaatına yardım amaçlı para topladığını belirterek vatandaşları dolandırdığı belirlenen kişi suçüstü yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran bir kişi, isminin cami inşaatına yardım topladığını iddia eden kişi tarafından dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler düzenledikleri operasyonda yardım için dağıttığı telefon numarasından ulaştıkları Musa Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin kullandığı telefon hattını başkası adına çıkardığı, doçent doktor unvanı ile bazı televizyon kanallarında yayınlanan programlara konuk olduğu belirlendi. Yardım topladığı tespit edilen şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Musa Y, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAHTE SAVCI DA SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Ankara'da düzenlenen başka bir operasyonda kendisini savcı olarak tanıttığı bir vatandaşı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğunu iddia ederek dolandırmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı. Dolandırılmaya çalışılan vatandaşla irtibata geçen ekipler, buluşma noktasında önlem alarak, parayı almaya gelen şüpheli Ahmet Ç'yi suçüstü yakaladı. Şüpheli Ahmet Ç. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 15:46
  1. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üniversite, öğrenci gönderen ülke sayısıyla dikkati çekiyor
    1. Üniversite, öğrenci gönderen ülke..
    2. Sahte doçent ilkokul mezunu çıktı! TV..
    3. O ülkenin kralıyla ortak olan Türk..
    4. TSK konvoyuna roketatarlı saldırı!
    5. Suriye'de Türk askerine roketatarlı..
    6. 'Suudi savaş uçağını düşürdük!'
    7. İranlı askere yardım eden Türk subaya..
    8. MHP'den yasa teklifi! O yaş grubuna..
    9. Vatandaşa önemli uyarı! Elektrikle..
    10. Beşiktaş’ın yeni başkanı için tarih..
    11. Sigortasız yaşlılara 1395 lira maaş
    12. Sivas'ta 2 çocuk babası evinde ölü..
    13. Terör örgütü dağılıyor
    14. CIA'den İran açıklaması: Olaylarda..
    15. Erciyes'e turistler akın etti
    16. Sinop'ta okulda korkutan yangın
    17. Güvenlik görevlisi kendi çalıştığı..
    18. Karabükspor'dan iki transfer birden!
    19. PKK'dan kaçan kaçana
    20. 25 asker şehit olmuştu, 3 komutana..
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    Semra Özal'dan şoke eden açıklama: İçki de içerdim, namaz da kılardım
    Semra Özal'dan şoke eden açıklama: İçki de içerdim, namaz da kılardım
    İslam düşmanlarından çirkin saldırı!
    İslam düşmanlarından çirkin saldırı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...
    Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...