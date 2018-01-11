Sahte bala son verecek tesis hizmete girdi

Tesislerde incelemede bulunan Ordu Valisi Seddar Yavuz, tesiste arının balı hangi çiçekten ürettiği, katkı maddesinin olup olmadığı dahil her türlü analizin yapılabildiğine işaret eden Yavuz, şunları söyledi: “Bundan sonra bir sertifikasyon sistemine geçeceğiz. Bunu yaptığımızda balla ilgili insanların zihnindeki şüpheyi ortadan kaldıracağız. Yediğim bal hakiki bal mıdır? Yoksa şeker midir? İnsan sağlığına zararlı bir madde var mıdır? Tüm bu soru işaretlerinin tamamını bertaraf etmiş olacağız. Böylelikle üreticimizin alın terini ve ürünün en iyi fiyattan pazarlama, aynı zaman tüketiciyi de en kaliteli balla buluşturmak gibi önemli bir işlevi görmüş olacağız.”