Sahte altında 22 mikron kurnazlığı

Yaklaşık 1 hafta önce kuyumcu dükkanı açan 43 yaşındaki M.Y’nin işyerine, öğlen saatlerinde genç bir kadın geldi. Altın bozdurmak için geldiğini söyleyen genç kadın, iddialara göre ‘nişanlımdan ayrıldım, o yüzden bileziğimi satmak istiyorum’ dedi. İşyeri sahibi M.Y. ise bileziği alarak inceledi. Altın taşına bileziği sürten M.Y., taşa altın renginin verildiğini görmesinin ardından, bir de atölyede inceletmek istedik. Atölyede de yaklaşık yarım saatlik bir işlemden geçen 22 ayar altın bileziğin sahte olmadığı bilgisini alan M.Y, 35 gram ağırlığındaki altın için genç kadına 4 bin 300 lira para ödedi. Genç kadın da parasını alarak dükkandan çıktı.

Bir müddet sonra ise bileziği satmak için toptancıya gönderen kuyumcu sahibi, toptancıdan gelen ’sahte’ sözüyle şoka uğradı ve durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, kuyumcudaki güvenlik kameralarını inceleyerek genç kadını arama çalışması başlattı.

'BİLEZİK BEN ALTINIM DEDİ'

Altını aldığında ilk olarak kendisinin test ettiğini anlatan kuyumcu M.Y., "Biz bunu altın taşına sürttük renk verdi, ‘ben altınım’ dedi. Yanıldığımızdan dolayı 4 bin 300 TL para ödedik. Bu profesyonelce yapılmış bir bilezik. Bu alt yapısı olan fırsatçıların yaptığı bir bilezik. Toka kısmını altın yapıyorlar, üzerinde 22 mikron kalınlığında altın kaplama yer alıyor. Taşa sürttüğünüz zaman altın rengi veriyor. Gerçek değeri en fazla 300-400 lira bir şey" dedi.

'NİŞANLIMDAN AYRILDIM DEDİ'

Genç kadının alışveriş öncesi kendisinin sormamasına rağmen, altını satma sebebini söylediğini ifade eden M.Y, "Biz genelde müşteriye sormayız neden satıyoruz diye ama kendisi söyledi. Dedi ki ‘ben nişanlımdan ayrıldım. Bende kalmasını istemiyorum’ Müşteri hakkında bir ön yargıda bulunmak istemiyorum, belki o da kandırılmış olabilir. Onu bilemeyiz. Bildiğimiz bir şey var o da bu altının sahte olduğu ve ben bunu anlayamadım. 15-20 senedir bu işi yapıyorum, bu kadar profesyonelce yapılmış bir altın görmedim" diye konuştu. Alışveriş anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.