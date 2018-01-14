Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sahte altın bozdurmak isteyen çocuklu çift, yakalandı

Van'da, kuyumcuya giren çift, sahte altınları değiştirmeye çalışırken yakalandı. Dolandırıcılık, güvenlik kameraları ile görüntülenirken çocuklu çift gözaltına alındı.

14 Ocak 2018 Pazar 15:52
Sahte altın bozdurmak isteyen çocuklu çift, yakalandı

Olay, 12 Ocak 2018 tarihinde saat 16.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Kenan Ölmez'e ait kuyumcuda meydana geldi. Yanlarındaki çocukla kuyumcuya giren çift, altın bileziklerini bozdurmak istediklerini söyledi. Altın bileziği eline aldığında şüphelenen kuyumcu, sahte olduğunu anladı.

Kuyumcu Ölmez, durumu polise bildirdi. Sevk edilen polis ekipleri, bu kişileri kaçmalarına fırsat vermeden gözaltına aldı.

Çiftin Emniyet'teki sorguları sürüyor.

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 15:52
  1. sahte altın
  2. bozdurmak
  3. yakalandı
  4. polis
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Güne ezan sesiyle başlamak çok keyifli'
    1. 'Güne ezan sesiyle başlamak çok keyifli'
    2. Abdurrahman Dilipak: İnsanları..
    3. Alman devine büyük şok! Erdoğan'dan..
    4. Erdoğan paylaştı! Çaylar..
    5. Irak'tan kritik 'Türkiye' açıklaması
    6. 360 derece görüntü alabilen kamere ilk..
    7. 'Gezici' Alman devine 'Türkiye' şoku!
    8. Basın Ekspres yolunda tır yoldan..
    9. Takla atan otomobilin yaralı sürücüsü..
    10. Galatasaray'ın efsanesinden Erdoğan'a..
    11. 28 Şubat zulmü devam ediyor! Yeniden..
    12. Korku filmi gibi! Tüm ilçeyi işgal..
    13. 'Hristiyan bir ülkede sıfırdan..
    14. Sahte altın bozdurmak isteyen çocuklu..
    15. İsrail ile Hindistan el ele verdi
    16. Şanlıurfa'da PYD/PKK üyesi yakalandı
    17. "Çılgın Proje"de kritik karar yarın..
    18. Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı
    19. A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu..
    20. Şimşek uluslararası yatırımcılarla bir..
    ‘FETÖ’cüleri tahliye edin’ demişlerdi… Şok iddia! ‘Acaba Abdullah Gül hamlesi mi?’ 8’ini Gül atadı…
    ‘FETÖ’cüleri tahliye edin’ demişlerdi… Şok iddia! ‘Acaba Abdullah Gül hamlesi mi?’ 8’ini Gül atadı…
    Türkiye'den hayati hamle! Pentagon havlu atacak
    Türkiye'den hayati hamle! Pentagon havlu atacak
    Halk sonunda isyan etti: Şehrimizi terk edin
    Halk sonunda isyan etti: Şehrimizi terk edin
    TSK vurmaya başladı! Bombardıman sesleri Türkiye’den de duyuluyor
    TSK vurmaya başladı! Bombardıman sesleri Türkiye’den de duyuluyor
    Avrupa ülkesine büyük şok: Binlerce kişi sokağa indi
    Avrupa ülkesine büyük şok: Binlerce kişi sokağa indi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    İngiliz teröristlerin cesetleri Londra'ya gönderildi
    İngiliz teröristlerin cesetleri Londra'ya gönderildi
    15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı’nı taşımıştı… KHK ile iade edildi!
    15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı’nı taşımıştı… KHK ile iade edildi!