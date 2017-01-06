“Şahsuvaroğlu Grup ve DFSK markası güçlerini birleştirdi! ”

Şahsuvaroğlu Grup Başkanı Sayın Nihat Şahsuvaoğlu; DFSK ile birlikte güçlü bir başlangıç yapmanın gururunu yaşadığını iletti.

Şahsuvaroğlu Grup Ailesi ve misafirleri, Türkiye ekonomisine değer katacak, otomotiv sektöründeki bu önemli gelişmeye tanıklık etti.

Chongqing Sokon Motor (Group) Imp. & Exp. Co., Ltd.’nin Genel Müdürü Zhang Xingyan’in mesajı;

“DFSK otomobil markası 2003 yılında kuruldu. DFSK, en büyük 3 motor firmasından biri olan Dongfeng Motor’un önemli bir parçasıdır. DFSK markası yıllık 400.000 adet üretim kapasitesi ile küçük silindir hacimli ticari araçlar ve binek araçların üretim ve gelişmesine kendisini adamıştır. DFSK, araçların tasarım ve üretim aşamasında Avrupa Standartlarını izleyerek bu sektördeki liderliğin sürekli olarak takipçisidir. DFSK, 2011 yılından beri peş peşe 5 yıl, Çin küçük hacimli ticari araç ihracatında birinci olmuştur. Ürünlerimiz Avrupa, Latin Amerika, Afrika, Ortadoğu ve Güneydoğu Asya’da 70 ten fazla ülke ve bölgeye ihraç edilerek dünya çapında bilinirliğe ulaşmıştır.

Büyük bir potansiyel olan Türkiye pazarında, geliştirilmiş Euro 6 ürünlerimiz olan Mini Maxi, Twin Maxi ve Mega Van’ı sunmak için stratejik ortağımız Şahsuvaroğlu Grup ile işbirliği yaptık. DFSK Çin otomotiv endüstrisinde Euro 6 onayını elde eden ilk ve tek otomotiv üreticisidir.

2017 yılında K01H modeli olarak adlandırdığımız bir diğer mini kamyon modelimiz, SUV modelimiz Glory ve ayrıca Türk müşterilerimizden talep gören diğer modeller de, Türkiye pazarına başarıyla giriş yapacaktır. Türk müşterilerden alacağımız geri dönüşlere istinaden güven sağlayabilmek için en iyi ürün ve hizmeti sunabilmek üzere; kendimizi bu işe adayacağız.

Son olarak, DFSK adına ve tüm milletimizi temsilen, sizlere saygılarımızı sunar ve herkese sağlıklar, esenlikler ve mutluluklar dilerim. ”