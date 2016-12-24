Sahra'ya yağan kar uzaydan fotoğraflandı

Amatör bir fotoğrafçının çektiği karelerle dünyada haber olan Sahra Çölü'ne kar yağışını, NASA da uzaydan görüntüledi.



Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'ne ait uydudan çekilen fotoğraflarda, tarihi kar yağışı eşsiz bir tablo gibi görünüyor. İki ayrı fotoğraftan birinde, kar altındaki noktalar turkuaz rengiyle yer alıyor. Fotoğrafların çekildiği tarihler 19 ve 21 Aralık.





NASA ayrıca, aynı noktanın önceki yıllarda çekilmiş fotoğraflarını da paylaştı.



Cezayir'in küçük bir köyü olan Ayn Sefra'da bulunan amatör fotoğrafçı Karim Bouchetata, Sahra Çölü'ne 37 yıl sonra yağan karı fotoğraflamıştı.



Çok nadir gerçekleşen kar yağışı, ünlü Atlas Dağları'nın kenarında yer alan bölgede görülmüştü. Turuncu tepelerin bembeyaz örtüyle kaplandığı fotoğraflar, dünya medyasında ses getirmişti.



Bouchetata, yaşananları "Herkes serseme dönmüştü, çünkü çok nadir görülen bir olay. Fotoğraf için şahane bir sahne gibiydi... Kar bir gün sonra eridi" sözleriyle anlatmıştı.



Yüzölçümü Türkiye'nin yaklaşık 12 katı olan Sahra Çölü'nde yüksekliği 3 bin metreyi aşan dağlar bulunuyor.









