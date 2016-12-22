Sahra çölüne kar yağdı!

Dünyanın en sıcak yerleri olan çöller, aynı zamanda en yağışsız yerler de. Fakat yıllık ortalama sıcaklık yaklaşık 30 derece olan Sahra Çölü’nde geçtiğimiz gün olağanüstü sahneler yaşandı. Cezayir’in Ain Sefra isimli çöl kasabasında, kızıl kum tepelerinde beklenmedik birşey oldu.

Amatör bir fotoğrafçı olan Karim Bouchetata, bu sürreal sahneleri anında fotoğraflamış. Kumların üzerindeki kar taneleri, görenleri büyülüyor. Bouchetata “Gören herkes bu olaydan büyülendi, o kadar nadir bir durum ki… Kar kumun üzerine yerleştiğinde ortaya bu güzel fotoğraf seti çıktı. Kar bir gün boyunca çölün yüzeyinde durdu, şu anda erimiş durumda.” Bu karın çöle yağdığının hatırlandığı, yalnızca ikinci durum.