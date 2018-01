Sahipleri aynı isimleri farklı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger’in PYD’yi siyasi bir parti olarak tanımlayıp, “CHP neyse PYD de odur” şeklindeki sözlerinin ardından artış gösteren PYD’yi aklama çabalarına karşı, gerçekler PYD’nin bir PKK uzantısı ve her ikisinin de alçak birer terör örgütü olduğunu gözlere önüne seriyor.



Eylül 2003’te yapılan PKK’nın sözde kongresinde terör örgütünün Suriye kolu olarak kurulan PYD, tıpkı PKK gibi terörist başı Abdullah Öcalan’ı kendisine önder kabul ediyor. Ayrıca, Ekim 2017’de ABD’nin desteğiyle gerçekleştirdiği Rakka’yı ele geçiren PYD, kentte bebek katili Öcalan’ın posterini açtı. Bugün de yine, kahraman Mehmetçikimizin ele geçirdiği sığınaklarında aynı posterlere ve fotoğraflara rastlanırken, her iki terör örgütü de kendisini Marksist-Leninist olarak tanımlıyor.



Patronları aynı



Mehmetçikimizin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte PKK/PYD’nin soluğunu kesmesinden rahatsız olan terör destekçileri PYD güzellemesi yapıyor. Fakat eldeki veriler devlet-millet düşmanlarının söylemlerinin bir hezeyandan öteye gidemediğini gösteriyor. İki terör örgütünün tüzükleri hemen hemen birbirinin aynısı. PKK tüzüğü, Öcalan’ı ‘önderlik kurumu’ olarak kabul ederken, PYD tüzüğü de yine Öcalan’ı ‘önder’ olarak kabul ediyor. Birçok PKK’lı terörist PYD’nin de üst düzey yöneticisi konumundayken, iki terör örgütü aynı merkezlerden yönetiliyor. PYD, 2003-2010 yılları arasında PKK’nın yönetildiği Kandil Dağları’ndan yönetildi. PYD şu an Ayn el-Arab’tan yönetilmesine rağmen halen bazı toplantılarını Kandil’de yapıyor. Ayrıca, geçtiğimiz yıl TSK’nın hava operasyonları sonrasında PKK için güvensiz bölge haline gelen Kandil’in bazı bölgelerindeki kadroların, kışı daha güvenli olan Rojava’da geçirmesi de PKK-PYD birlikteliğinin diğer bir işareti.

