Şahin: Belediyelerimizdeki nöbet değişimleri milletimizin isteği

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Belediyelerimizde yaşanan nöbet değişimleri, partimizin Merkez Karar ve Yönetim Kurulunda, Merkez Yürütme Kurulunda yapılan istişareler sonucunda ortak akılla varılan mutabakatların sonucudur." dedi. "Belediyelerimizde yaşanan nöbet değişimleri, partimizin Merkez Karar ve Yönetim Kurulunda, Merkez Yürütme Kurulunda yapılan istişareler sonucunda ortak akılla varılan mutabakatların sonucudur"

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayının belirlenmesi için parti genel merkezinde temayül yoklaması gerçekleştirildi. Açılış bölümünde konuşan Şahin, bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirlemek ve temayül yoklaması yapmak üzere toplandıklarını belirtti.

Şahin, "Biz, istikametten ayrılmadığımız sürece, önümüze çıkarılan bütün engelleri başarıyla atlatacağımızdan, başarıyla bu engelleri aşacağımızdan hiçbir şüphemiz bulunmamaktadır. AK Parti değişimi, yenilenmeyi, dönüşümü, gelişimi temel esas olarak kabul eder. Bayrak değişimlerini, 'bayrak inmesin' diye gerçekleştirir." değerlendirmesinde bulundu.

"2019'UN MART AYINDAKİ YEREL SEÇİMLERDE BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ ALACAK"

AK Parti'nin kurulduğundan beri ilk günkü azim ve kararlılıkla yürüyüşünün devam ettiğini anlatan Şahin, bundan sonra da değişimin, dönüşümün ve yenilenmenin her zaman partinin gündeminde bulunduğunu bildirdi.

Şahin, her zaman toplumun nabzını tuttuklarını belirterek, şunları söyledi:

"Şunu çok iyi biliyoruz ki biz gereken adımları atmazsak, milletimiz sandıkta gerekeni yapacaktır. Asıl olanın millet olduğunu hangi seviyede olursak olalım, bulunduğumuz makamlarda milletimize vekaleten bulunduğumuzu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Bugünlerde partimizde yaşanan değişimler üzerinden bazılarının hevesinin kabardığını görüyoruz. Seçim yenilgilerine doymayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın 'erken seçim' iddialarıyla ortalarda dolaştığını görüyoruz. Aklınca 'Acaba buradan bir çıkış yakalayabilir miyim, bir gündem oluşturabilir miyim?' diye düşünüyor. Hiç heveslenmesin, bugünlerde özlemini duyduğu seçim yenilgisini en kısa zamanda, ilk seçimlerde tadacaktır. 2019 yılının mart ayında yapılacak yerel seçimlerde boyunun ölçüsünü alacaktır. Çünkü bunlar, her sandıktan aziz milletimizin tokadıyla ayrılmış bir siyasi partidir. Şunu da bilmeleri gerekiyor ki 'AK Parti' demek, demokrasinin tıkır tıkır işlemesi ve her seçimin zamanı geldiğinde yapılması demektir."

"BELEDİYELERİMİZDE YAŞANAN NÖBET DEĞİŞİMLERİ"

Türkiye'de "erken seçim safsatasıyla" yer almaya çalışmanın, bu ülkeye yapılan ihanet olduğunu vurgulayan Şahin, "Türkiye bugün artık her sandıktan, her seçimden alnının akıyla ve büyük bir başarıyla ayrılan liderlere 'diktatör' diyebildiği özgür bir ülkedir. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın şahsına, ailesine, çevresine her türlü hakaretleri savurdular. Edepsizce sözler sarf ettiler. İşte tüm bunları Cumhuriyet Halk Partisi, FETÖ ile birlikte iş birliği içerisinde ve eş zamanlı yaptı. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, bu FETÖ projesinin açık bir ortağı ve iş birlikçisidir." diye konuştu.

Şahin, FETÖ ile Türkiye'ye karşı girişilen yıpratma ve itibarsızlaştırma projesine, bugün ana muhalefet partisinin taşeronluk yaptığının görüldüğünü ifade etti.

"PAZARTESİ GÜNÜ, KARAR GÜNÜ"

AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı da değişim ve dönüşüm döneminden geçildiğini, büyükşehir belediye başkanlarının istifasından sonra yeni büyükşehir belediye başkan adayının belirlenmesinde bir istişare sürecinde bulunulduğunu aktardı.

Bu değişim ve dönüşümlerin genellikle sancılı olduğuna işaret eden Yamalı, "Bugünkü yapacağımız bir istişaredir. İstişare, bizim inancımızda ve mücadelemizde en önemli temellerden biridir. Herkes düşüncesini, kendi bakış açısından özgürce ifade etmelidir. İstişareden bir sonraki adım, çıkan neticeye uymak ve itaat etmektir. Bugün son derece özgürüz, özgürce düşüncelerimizi yansıtacağız. Sonra da pazartesi günü çıkacak karara da inşallah hepimiz uyacağız." değerlendirmesini yaptı.

Yamalı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem buradakilerin eğilimleri hem de teşkilat dışındaki eğilimleri takip edeceğini belirterek, "Nihayetinde bizim bildiğimiz, bilmediğimiz birçok faktörü de göz önüne alarak, buradaki istişarenin de sonucunda nihai kararını pazartesi verecekler. Bugün özgürlük günümüz, herkes istişarede istediğini yazabilir, pazartesi günü karar günü, karar günü de herkes çıkacak olan neticeye, verilen karara uyar." ifadesini kullandı.

7 SANDIK KURULDU

Temayül yoklaması için 7 sandık kuruldu. Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, MKYK üyeleri, ayrı sandıklarda oylarını kullandı.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da temayül yoklaması için oy verdi.