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Sahilde araçlara park yasağı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde sahil kenarındaki araçların parklarına yasak getirildi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 15:22
Sahilde araçlara park yasağı

Samsun-Ordu karayolu Otogar Kavşağı ile Aybastı Kavşağı arasında tek sıralı olarak gerçekleşen parklara artık izin verilmeyeceği açıklandı. Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri sahil yolunda park temizleme çalışmaları yaparak 3 şeridinde trafiğe akışını sağladı. Sahil yolundaki trafiğin aksamaması ve herhangi bir trafik kazası yaşanmaması için bu kararı aldıklarını belirten yetkililer, bundan sonra sahil kısmında hiçbir parka izin verilmeyeceğini açıkladılar.

Araçlar çekici ile parklara çekildi

Yasağın başladığını bugünden itibaren araç sürücülerine ulaşamayan ve yasak alana park eden araçlar çekici ile çekilerek otoparka götürüldüler.

Sahil kısmındaki araçlar için parkı yasağının olması ile vatandaşlarda trafik polislerine teşekkür ederek uygulamadan çok memnun olduğunu dile getirdiler.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 15:22
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Ordu
  3. Samsun
  4. Fatsa
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