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Sahil güvenlik Kardak'ta devriyeye devam ediyor

Dün gece Kardak kayalıklarında Yunan botları ile yaşanan gerginliğin ardında Türk Sahil Güvenlik ekipleri Bodrum açıklarında önleme devriyesine devam ediyor.

13 Şubat 2018 Salı 15:54
Sahil güvenlik Kardak'ta devriyeye devam ediyor

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları, Bodrum açıklarındaki Kardak kayalıkları civarında önleme devriyesi görevini sürdürüyor.

Kardak krizinin 22'nci yılı nedeniyle bölgede geçen aydan bu yana yoğun devriye faaliyeti yürüten Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları, devriye görevine aralıksız devam ediyor.

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı gemi ile botlar, sabah saatlerinden itibaren Çatal Ada, Çavuş Adası ve Kardak önlerinde devriye görevini sürdürdü. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait hücumbot da Çavuş Adası önlerinde bekliyor.

Kardak civarında seyreden Yunan Sahil Güvenlik botu, Türk Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri unsurlarınca dikkatle takip edildi.

Ekiplerin bölgedeki devriyesi sırasında Yalıkavak, Turgutreis ve Gümüşlük Limanı'ndan çıkan bazı balıkçılar da Kardak bölgesinde avlandı.

Türk güvenlik birimlerinin Kardak kayalıkları bölgesinde bekleyişi sürüyor.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 15:54
  1. Sahil Güvenlik Komutanlığı
  2. Kardak Kayalıkları

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  • EKOLLEKOLL25 dk önce
    En küçük falsolarinda indirin alçakları. Kaşiniyorlar. Biz de memnuniyetle kaşir haksız yere verilen adaları da geri alırız.
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