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Kermes gelirleriyle Arakan’a mahalle
Sahibine bıçak çeken köpek
Ağzında bıçakla gezen bir köpek ilginç anlar oluşturdu.
27 Ekim 2017 Cuma 16:42
Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 16:42
Sahibine bıçak çeken köpek
Ağzında bıçakla gezen köpek
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