Hırvatistan, İsrail'den 30 adet ikinci el F-16 savaş uçağı aldı
Terör devleti İsrail, 2016 Aralık ayında 36 yıl boyunca ordu envanterinde bulundurduğu F-16 A ve F-16 B tipi savaş uçaklarının kullanımına son vermesinin ardından 500 milyon dolar değerindeki kullanılmış 30 adet F-16 savaş uçağını Hırvatistan'a sattı.27 Ocak 2018 Cumartesi 15:01
İKİ ÜLKE SATIŞ İÇİN EL SIKIŞTI
Anlaşma ile ilgili yapılan açıklamada, Netanyahu ile Plenkovic’in, İsrail’in Hırvatistan'a F-16 savaş uçaklarının satılması konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi.
500 MİLYON DOLARLIK İKİNCİ EL 30 UÇAK!
Yapılan anlaşmanın 30 uçak için 500 milyon dolar değerinde olduğu belirtilirken, Hırvatistan’ın elindeki MiG -21 tipi Rus savaş uçaklarını 2020 yılının sonuna kadar İsrail’den alacağı savaş uçaklarıyla değiştirmeyi planladığı ifade edildi.
A VE B SINIFLARINI KAPSIYOR
Habertürk'ün haberine göre; İsrail’in Hırvatistan’a ordu envanterinde hala kullanılan ve eski F-16 savaş uçaklarının A ve B sınıflarındaki uçaklarını satacağı belirtildi.
KULLANIMINA SON VERMİŞTİ
İsrail, 2016 Aralık ayında 36 yıl boyunca ordu envanterinde bulundurduğu F-16 A ve F-16 B tipi savaş uçaklarının kullanımına son verdiğini, geçen yıl ise ABD’den alacağı F35 savaş uçaklarının ordusunun envanterine ekleyeceğini açıklamıştı.