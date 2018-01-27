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Hırvatistan, İsrail'den 30 adet ikinci el F-16 savaş uçağı aldı

Terör devleti İsrail, 2016 Aralık ayında 36 yıl boyunca ordu envanterinde bulundurduğu F-16 A ve F-16 B tipi savaş uçaklarının kullanımına son vermesinin ardından 500 milyon dolar değerindeki kullanılmış 30 adet F-16 savaş uçağını Hırvatistan'a sattı.

27 Ocak 2018 Cumartesi 15:01
Hırvatistan, İsrail'den 30 adet ikinci el F-16 savaş uçağı aldı

İKİ ÜLKE SATIŞ İÇİN EL SIKIŞTI

Anlaşma ile ilgili yapılan açıklamada, Netanyahu ile Plenkovic’in, İsrail’in Hırvatistan'a F-16 savaş uçaklarının satılması konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi.

500 MİLYON DOLARLIK İKİNCİ EL 30 UÇAK!

Yapılan anlaşmanın 30 uçak için 500 milyon dolar değerinde olduğu belirtilirken, Hırvatistan’ın elindeki MiG -21 tipi Rus savaş uçaklarını 2020 yılının sonuna kadar İsrail’den alacağı savaş uçaklarıyla değiştirmeyi planladığı ifade edildi.

A VE B SINIFLARINI KAPSIYOR

Habertürk'ün haberine göre; İsrail’in Hırvatistan’a ordu envanterinde hala kullanılan ve eski F-16 savaş uçaklarının A ve B sınıflarındaki uçaklarını satacağı belirtildi.

KULLANIMINA SON VERMİŞTİ

İsrail, 2016 Aralık ayında 36 yıl boyunca ordu envanterinde bulundurduğu F-16 A ve F-16 B tipi savaş uçaklarının kullanımına son verdiğini, geçen yıl ise ABD’den alacağı F35 savaş uçaklarının ordusunun envanterine ekleyeceğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 15:01
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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