Sahibi terk etti! Her gelen bir parça alıyor...

Kayseri'de geçtiğimiz haftalarda Yakut mahallesine bırakıldıktan sonra sahibi tarafından alınmayan otomobilin bütün parçaları söküldü.

Terk edilen aracın üzerinde takılı olan lastikleri, bagaj kapağı ve kabloları kısa süre içerisinde alınarak götürülürken, aracı gören bazı vatandaşlar 'Ciğerini sökmüşler' diyerek şaşkınlıklarını gizleyemedi.