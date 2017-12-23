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Şahenk’e nişan

Ferit F. Şahenk, 1802 yılından bu yana Fransız hükümeti tarafından verilen en üst düzey nişan olan “Legion D’Honneur”e layık görüldü.

23 Aralık 2017 Cumartesi 10:35
Şahenk’e nişan

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit F. Şahenk, 1802 yılından bu yana Fransız hükümeti tarafından verilen en üst düzey nişan olan “Legion D’Honneur”e layık görüldü.

İstanbul’da Fransız Sarayı’nda düzenlenen törende Ferit F. Şahenk’e nişanı, Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Charles Fries takdim etti. Törende konuşan, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit F. Şahenk, “Bugün hayatımdaki en özel zamanlardan birini yaşıyorum. Fransa’nın en yüksek dereceli sivil nişanı “Légion d’honneur”a layık görülmekten büyük onur duydum. Otel, marinalar ve gastronomi alanında bizi farklı kılan, özellikle lüks kategorilerinde Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında adımızın anılmasını sağlayan yatırımlarımız, kendi yarattığımız markalarımızın yurtdışına açılmasına yönelik çabalarımız ve kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizle var gücümüzle çalışıyoruz ” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 10:35
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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