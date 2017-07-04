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Şahdeniz 2'nin ilk platformunda montaj aşamasına geçildi

Hazar'daki Şahdeniz 2 doğalgaz yatağında inşa edilen platformlardan ilkinde montaj aşamasına geçildiği açıklandı.

04 Temmuz 2017 Salı 15:38
Şahdeniz 2'nin ilk platformunda montaj aşamasına geçildi

Hazar'daki Şahdeniz 2 doğalgaz yatağında inşa edilen platformlardan ilkinde montaj aşamasına geçildiği açıklandı.

British Petroleum (BP) Azerbaycan ofisinden yapılan açıklamaya göre, Şahdeniz 2 yatağında yerleşim blokları ve teknik teçhizat platformunun üst yapılarının başarıyla yerine yerleştirildiği belirtildi.

Daha önce gemide yerleşen teknik ekibin de platforma taşındıkları, ayarlama ve montaj işlerine başladıkları kaydedildi.

Şahdeniz 2, birbirine köprü ile birleşecek iki platformdan ve 26 kuyudan oluşacak.

Şahdeniz 2'den çıkarılacak doğalgazın, Güney Kafkas Boru Hattı, Trans Anadolu Boru Hattı (TANAP) ve Trans Adriyatik Boru Hattı'ndan (TAP) oluşan Güney Gaz Koridoru ile Türkiye ve Avrupa'ya aktarılması öngörülüyor.

İlk doğalgaz akışının 2018'de sağlanması, yıllık 6 milyar metreküp doğalgazın Türkiye'ye, 10 milyar metreküp doğalgazın ise Avrupa'ya gönderilmesi planlanıyor.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 15:38
  1. Türkiye
  2. Avrupa
  3. Azerbaycan
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