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Şahdamarı planında hedef İdlip ve Afrin olacak

Suriyedeki terör koordinasyonuna set çeken Fırat Kalkanının ikinci adımı için harekete geçildi. Operasyon sınırını tehdit eden İdlibdeki teröristleri temizlemeye ve Afrini PKK-YPG terör unsurlarından izole etmeye yönelik olacak.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 00:00
Şahdamarı planında hedef İdlip ve Afrin olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye'deki terör oluşumu projesinin kalbine soktuğumuz hançeri, yeni hamlelerle genişletmekte kararlıyız. Çok yakında bu konuda yeni ve önemli adımlarımız olacak" mesajından sonra Ankara'da hazırlıklar son aşamaya geldi. Yeni hamle terör koridorunun "şahdamarını" kesmek olacak. 

İKİNCİ GÜVENLİ BÖLGE PLANI
 
Bölgede ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri kılıfı altında terör örgütü PKK-YPG-PYD operasyonlar yürütüyor. İstihbarat birimleri terör örgütü YPG'nin, Rakka operasyonunun ardından 'Tahrir el Şam (El Nusra) ile mücadele bahanesini öne sürerek İdlib'e girmeyi hedeflediğini deşifre etti. Bölgede yaşanan sıcak gelişmelerin ardından Suriye'de oluşturulacak çatışmasızlık bölgeleri için anlaşan Türkiye, Rusya ve İran yeni hareket planı belirledi. Terör koridorunun önüne set çekecek bu planın devreye girmesiyle güvenli bölgelerin kontrolü noktasında da sahada ilk adım atılmış olacak.
 
BİR TAŞLA İKİ KUŞ
 
Türkiye, Rusya ve İran'ın üzerinde anlaştığı plan çerçevesinde Türkiye İdlib'i terörist gruplardan temizlemek için operasyonun düğmesine basacak. Çoğunluğunu Halep'den kaçan Arap kökenli sivillerin oluşturduğu İdlib kenti teröristlerden temizlenecek. İkinci aşamada ise terör örgütü YPG'nin önemli merkezlerinden olan Afrin; Azez, İdlib ve Halep hattında kuşatmaya alınacak. YPG'nin Türkiye sınırında oluşturacağı tehdit de bertaraf edilmiş olacak. Türkiye'nin Hatay-Reyhanlı sınır hattı güvenli bölgeye dönüştürülerek, YPG'nin buradan terör transferi için oluşturmayı planladığı hatlar kesilecek.
 
AFRİN ÇATIŞMASIZLIK BÖLGESİNE DAHİL EDİLEBİLİR
 
Yeni hamle ile terör koridorunun şahdamarı kesilirken, güvenli bölgelerin sahada kontrolünün sağlanması için hamle yapılmış olacak. Çatışmasızlık bölgeleri İdlib kentinin tamamını, Lazkiye, Halep ve Hama kentlerinin belli bölümlerini, Humus vilayetinin belli bölümlerini, Şam-Doğu Guta bölgesi, Dera ve Kuneytra vilayetlerinin belli bölümlerini kapsıyor. Planın sonraki aşamalarında Afrin'in İdlib çatışmasızlık bölgesine dahil edilebileceği değerlendiriliyor. Türkiye sınırında daha fazla tehdit unsuru oluşturduğu takdirde Afrin'e doğrudan bir operasyon fikri de masada. Plana son şeklini vermek için Türkiye'ye ilk ziyareti İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri gerçekleştirdi. İkinci ziyaret Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov tarafından yapılacak. Bu ziyaretle plan uygulanacak.(Sabah)

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 00:00
  1. Türkiye
  2. Suriye
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Cumhurbaşkanı
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  6. Tayyip Erdoğan
  7. İran
  8. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  9. Ankara
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  11. Hatay
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