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Sahaya bıçak atan taraftar serbest bırakıldı!

Maçta sahaya kesici alet attığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 11:03
Sahaya bıçak atan taraftar serbest bırakıldı!

Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçında, sahaya kesici alet attığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Turkcell Süper Kupa final müsabakasının 79. dakikasında sahaya kesici alet atan T.P, Konya Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar sonucunda dün yakalanmıştır." denildi.

Açıklamada, şüpheli hakkında adli ve idari işlemlere başlanıldığı duyuruldu.

Şüpheli T.P'nin polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 11:03
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