Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sahaya bıçak atan taraftar hakkında karar çıktı

Atiker Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Kupa final maçında sahaya 'kelebek' olarak tabir edilen bıçak atan taraftar tutklandı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 18:46
Sahaya bıçak atan taraftar hakkında karar çıktı

Atiker Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Kupa final maçında sahaya 'kelebek' olarak tabir edilen bıçak atan 20 yaşındaki Tunahan P. yürütülen soruşturma kapsamında tekrar gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Samsun’da 6 Ağustos Pazar günü oynanan Atiker Konyaspor - Beşiktaş Süper Kupa Finali'nde sahaya 'kelebek' olarak tabir edilen bıçak attığı tespit edilen Tunahan P., Samsun Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla 4 gün önce Konya’da gözaltına alınmıştı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Tunahan P., yürütülen soruşturma kapsamında tekrar gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Poliste suç kaydının bulunmadığı belirtilen Tunahan P.’nin, 'Sporda Şiddetin Önlenmesi'ne dair kanun uyarınca tutuklandığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 18:46
  1. Futbol Haberleri
  2. Futbol
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yanlış uçağa binince "Uçağı geri döndürebilir miyiz lütfen?" dedi!
    1. Yanlış uçağa binince "Uçağı geri..
    2. Sahaya bıçak atan taraftar hakkında..
    3. Bakan Fatma Betül Sayan Kaya: AK Parti..
    4. "K.Kore'den daha ciddi tehdit" dedi..
    5. AK Parti'nin 16. kuruluş yıl dönümü..
    6. Karpuzcu haftada 35 ton karpuz sattı!..
    7. Şehit polis memuru Acar son..
    8. Devlet Bahçeli ölen işçi için devreye..
    9. Eski albaya müebbet hapis cezası
    10. Bunlar Türk askeri olamaz! FETÖ'cü..
    11. Emniyette polise saldıran CHP'li..
    12. Doç. Dr. Ekinci: Teknoloji..
    13. İki ATAK helikopterinden biri, arıza..
    14. Galatasaray-Kayserispor maçı muhtemel..
    15. Bakandan helal gıdaya onay açıklaması
    16. Çanakkale'de 19 kaçak yakalandı
    17. AK Parti'den flaş Abdullah Gül..
    18. Karakol basan zorba başkana soruşturma
    19. Memur Sen'in hükümetin zam teklifine..
    20. Dünyada savaş çıkarılır... İnsanlar..
    Kirli plan ortaya çıktı! İşte ABD'nin çizdiği o harita
    Kirli plan ortaya çıktı! İşte ABD'nin çizdiği o harita
    Suud Kralı Selman'dan hac talimatı: İran ve Katar dahil tüm hacıların...
    Suud Kralı Selman'dan hac talimatı: İran ve Katar dahil tüm hacıların...
    Hüseyin Gülerce açıkladı: Onu ben kovdur...
    Hüseyin Gülerce açıkladı: Onu ben kovdur...
    AK Partili Külünk uyardı: FETÖ yeni kalkışma yapabilir
    AK Partili Külünk uyardı: FETÖ yeni kalkışma yapabilir