Şahan'dan Fenerbahçe'ye gözdağı

Trabzonsporlu futbolcu Olcay Şahan, Süper Lig'in 19. haftasında oynayacakları Fenerbahçe maçı hakkında yaptığı açıklamada, "Trabzonspor büyük bir camia, büyük bir kadrosu var. Fenerbahçe maçının üstesinden geleceğiz" dedi.



Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapamadıklarını belirten Olcay Şahan, Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe karşılaşması ile ilgili konuştu. Takımda cezalı oyuncu olduğunu söyleyen Şahan, "Trabzonspor geniş bir kadroya sahip. Hubocan olmazsa başka bir oyuncu olur. Fazla endişeli değiliz. Trabzonspor büyük bir camia, büyük bir kadrosu var o yüzden üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

"Hocamızla iyi bir çıkış yakaladık"

Rıza Çalımbay'ın takımın başına geçmesinin ardından iyi bir çıkış yakaladıklarını söyleyen Olcay Şahan, "9 maçtır yenilmiyoruz. Ligdeki son 2 maçta berabere kaldığımız için üzgünüz ama taraftarlarımıza Fenerbahçe maçında bunları unutturacağız" dedi.

Cenk Tosun hakkında da açıklamalar yapan Şahan, "Cenk Tosun ile sürekli konuşuyoruz. Cenk benim kardeşimdir. Onun için her şey yolunda. Zamana ihtiyacı var. Devre arasında gitmek kolay değil. Türkiye'nin en büyük bonservis bedeliyle gitti. İngiltere'de daha başarılı olacağına daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.