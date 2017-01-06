Şahan Gökbakar'dan sosyal medyada anlamlı paylaşım

Oyuncu Şahan Gökbakar, İzmir'deki terör saldırısın sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ‘’Canını yakmaya kalkıştılar bugün ama senin güzelliğini hiçbir alçak bozamaz güzel İzmir. Kahraman polisimiz Fethi Sekin’e Allah’tan rahmet diliyorum. Hakkını helal et şehidim" ifadelerini kullandı.
İzmir’de saat kulesinin bulunduğu meydanın fotoğrafını paylaşan oyuncu Gökbakar, "Adını siyah ekrana yazmayacağım canım İzmirim. Yakışmıyor bize siyahlar. Karartmaya çalışsalar da inadına kararmayacağız. Canını yakmaya kalkıştılar bugün ama senin güzelliğini hiçbir alçak bozamaz güzel İzmir. Kahraman polisimiz Fethi Sekin’e Allah’tan rahmet diliyorum. Hakkını helal et şehidim" dedi.