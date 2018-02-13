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Şahan Gökbakar'ın yeni filmi gişede çakıldı

Şahan Gökbakar'ın 9 Şubat'ta vizyona giren filmi 'Kayhan' üç günde 252 bin kişi tarafından izlendi. Gökbakar'ın filmi beklen rakamın altında kaldı.

13 Şubat 2018 Salı 09:53
Şahan Gökbakar'ın yeni filmi gişede çakıldı

Oyuncu Şahan Gökbakar 9 Şubat’ta vizyona giren yeni filmi 'Kayhan'dan beklediği gişeye ulaşamadı. Film ilk 3 günde 252 bin kişi tarafından izlenip, 3.242.443 TL hasılat yaptı.

'Kayhan' Gökbakar'ın yaptığı filmleri arasında en düşük açılışı yapan projesi oldu.

İŞTE ŞAHAN GÖKBAKAR FİLMLERİNİN İLK ÜÇ GÜN GİŞELERİ

Celal ile Ceren: 600 bin

Osman Pazarlama:706 bin

Recep İvedik 1: 791 bin 536 kişi

Recep İvedik 2: 1 milyon 209 bin 453

Recep İvedik 3: 1 milyon 153 bin 71

Recep İvedik 4: 1 milyon 641 bin 474

Recep İvedik 5: 1 milyon 646 bin 848

TAKİPÇİSİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Şahan Gökbakar, 9 Şubat'ta vizyona giren yeni filmi 'Kayhan' beğenmeyip, parasını geri isteyen takipçisinin tepkisine kayıtsız kalmamıştı. Başarılı komedyen, "Abi bu film gerçekten çok vasat. 11 liramı geri ver lütfen" yorumuna "Bilet ödemelerini Zafer Algöz abin yapıyor, onu ara" şeklinde cevap vermişti.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 09:53
  1. Şahan Gökbakar
  2. Kayhan
  3. recep ivedik
  4. film

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