Şahabettin Harput Ankara'da yargılanacak

Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile hakim ve savcıların davaları Ankara'da görülecek.

Şahabettin Harput Ankara'da yargılanacak
Eklenme: 03 Ocak 2017, 13:21
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Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile hakim ve savcıların davaları Ankara'da görülecek.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, Harput ile hakim ve savcılar hakkında yürütülen soruşturmalar tamamlandıktan sonra dosyaları Ankara'ya gönderilecek.

Harput, hakim ve savcılar ilerleyen günlerde Ankara'da hakim karşısına çıkacak. Harput, 28 Temmuz'da gözaltına alınmış ve ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştı.



 
EtiketlerBursaAnkaraCumhuriyet BaşsavcılığıŞahabettin Harput
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