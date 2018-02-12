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Saha testlerini başarıyla tamamladı

Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın İstanbul Şile ve Ağva başta olmak üzere 11 farklı noktadaki saha testleri, operatörlerin de katılımıyla başarıyla tamamlandı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 08:49
Saha testlerini başarıyla tamamladı

Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın İstanbul Şile ve Ağva başta olmak üzere 11 farklı noktadaki saha testleri, operatörlerin de katılımıyla başarıyla gerçekleştirildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının desteğiyle Savunma Sanayii Müsteşarlığının koordinasyonunda, ASELSAN ana yükleniciliğinde, Netaş ile Argela'nın katkılarıyla Türk mühendisler tarafından ilk milli baz istasyonu ULAK geliştirildi.

Türkiye, tasarımı tamamen yerli ULAK ile dünyanın baz istasyonu üreten 5 ülkesinden biri haline geldi.

Haberleşme sistemini daha güvenli hale getirecek ULAK, teknolojiyi alan ve kullanan değil, tasarlayan, üreten ve satan ülke haline gelinmesinde önemli bir adım olacak.

İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Dünya Mobil Kongresi'nde operatörler tarafından sipariş sözleşmesi imzalanmasının ardından Haziran 2017'de saha testlerine başlanan ULAK'ın gerekli testleri başarıyla tamamlandı.

Türkiye'nin en ücra köşesine bile 4,5G hizmeti sağlayacak ULAK'ın, en kısa zamanda canlı şebekede kullanılmaya başlanması hedefleniyor.

ASELSAN uhdesinde Uzak Radyo Ünitesi (RRU), Netaş'ın imzasını taşıyan Temel Bant Ünitesi (BBU) ve Argela mühendislerinin eseri olan şebeke bağlantısı ve akıllı şebeke yönetimi konularında yazılımlar hazırlandı.

"ULAK'ın testleri 11 farklı sahada yapıldı"

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mobil iletişim teknolojilerinin hayatın her alanında yer aldığını ve bu etkileşimin artarak devam ettiğini söyledi.

ULAK baz istasyonunun saha testlerinin geçen yılın haziran ayında başladığını anımsatan Balcı, "11 farklı noktada yapılan söz konusu testler, operatörlerin de katılımıyla gerçekleştirildi. Bu testlerde hem sabit olarak performans hem de mobilite denilen hareketlilik testleri uygulandı. Canlı şebeke testlerinin de olduğu saha testleri başarıyla tamamlandı." diye konuştu.

ULAK baz istasyonunun üretim altyapısında hiçbir sıkıntının olmadığının altını çizen Balcı, ihtiyaçların belirtilerek, siparişlerin zamanında verilmesini istedi.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 08:49
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