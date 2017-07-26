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Sağlıksız gıdaya geçit yok

Halkın Sağlığını korumak için denetimlerini hız kesmeden sürdüren Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, bir işyerinde sağlıksız olarak tavuk kesimi yapıldığını tespit etti.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 21:11
Sağlıksız gıdaya geçit yok

VOLKAN TÜRKMENOĞLU / YENİ AKİT Altındağ İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile beraber yapılan denetim sonucunda insan sağlığını tehdit eden gıda maddelerine el konuldu.

İHBAR DEĞERLENDİRİLİYOR

Vatandaşlardan gelen her ihbarı değerlendiren ve incelemelerde bulunan Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, gelen ihbar üzerine Doğantepe Mahallesi’nde bir işyerine baskın düzenledi. Yapılan incelemede sağlıksız şekilde kesilen tavukların yine hiçbir hijyen kuralına uyulmadan saklandığı tespit edildi. Bunun üzerine Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, iş yerinde bulunan yaklaşık yarım ton tavuk etine el koydu. Operasyon neticesinde çevre ve insan sağlığını tehdit eden tavuk etleri Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri tarafından toplatılarak imha edildi. Suriyeliler tarafından işletildiği ve ruhsatının da bulunmadığı tespit edilen dükkân ekipler tarafından mühürlenerek kapatıldı.

TİRYAKİ: “İNSAN SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ”

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Altındağ Belediyesi’nin halkın sağlığını korumak için durmadan çalıştığını ve vatandaşların sağlığını tehdit eden bu işletmelere asla taviz verilmeyeceğinin altını çizdi. Yapılan bu baskının ardından halkın sağlığını ciddi anlamda tehdit eden bir durumun da önüne geçildiğini söyleyen Başkan Tiryaki: “Eğer o işyerine müdahale etmeseydik yârin o etler vatandaşın sofrasında olacaktı” dedi. Altındağ Belediyesi zabıta ekiplerinin 24 saat görev başında olduğunu da söyleyen Başkan Tiryaki, “Vatandaşlarımız her türlü olumsuzluğu 24 saat hizmet veren 507 00 50 numaralı Alo Zabıta Hattı’na ve [email protected] adresine bildirebilirler” şeklinde konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 21:11
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