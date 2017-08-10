Sağlıklı yaşam için az plastik malzeme kullanın

Günlük hayatta kullanılan plastik malzemelerin petrol rafinelerinde kullanılan ham petrol atıkları malzemelerden yapıldığını hatırlatan Sümer, bu plastik malzemelerin su kaynaklarında ve çöplerde çok kullanıldığını söyledi. Siyah plastik torbaların insan sağlığı için çok zararlı olduğunu belirten Güner Sümer, “Plastik malzemeler günlük hayatımızda çöp poşeti ve pet su şişesi olarak çok kullanılmaktadır. Plastik malzemeler kanser yapmaktadır. Plastik malzemeler doğada 400 yıl bozulmadan kalmaktadır. Plastik malzemeler sadece insanlara değil, aynı zamanda çevreye ve hayvanlara büyük zarar vermektedir” dedi.

Yapılan araştırmalara göre mutfaklarda kullanılan plastik kapların kalp hastalıklarına yol açtığını vurgulayan Sümer şunları söyledi:

“Amerika’da tıp alanında yapılan araştırmalar plastiklerin kanser yaptığını ortaya koymuştur. Sağlık uzmanlarının daha sağlıklı bir yaşam için önerileri gereği su içerken plastik şişe yerine cam şişe kullanılmalıdır. Marketlerde plastik poşet yerine bez zorba kullanılmalıdır. Plastik bardaklar yerine cam veya porselen kupa kullanılmalıdır. Yemeklerde plastik tabak yerine porselen tabak kullanılmalıdır. Gıda maddelerinde plastik ambalaj yerine organik ambalaj kullanılmalıdır."