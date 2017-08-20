Sağlıklı dişlerin yolu elmadan geçiyor!

Özel bir hastanenin Diş Hastanesi Başhekimi Dt. Ayça Tenli Kurt, bireylerin ağız ve diş gelişiminin sağlıklı olabilmesi için bebeklikten itibaren anne-babaların konuyla ilgili bilinçli hareket etmeleri gerektiğini belirterek “Küçük yaşlarda kazandırılan diş bakımı ve beslenme alışkanlıkları, ilerleyen yaşlarda sağlıklı dişlerin temelini oluşturacaktır” dedi.

Kurt, anne ve babalara bebeklerin beslenmesinde diş gelişimini olumlu yönde etkileyecek bazı tavsiyelerde bulunarak, kalsiyum deposu dişler için süt ve süt ürünlerinin tüketilmesi gerektiğini vurguladı. Kurt “Peynir asitlerin düşmanı. Ağız içindeki asit dengesi korunduğu sürece ağızda bakteri üremesine uygun elverişli ortam sağlanamaz” dedi.

Kurt, sert meyvelerin tükürük artırıcı olduğunu kaydederek, elma, armut, havuç, salatalık gibi sert yapıdaki çiğ meyve ve sebzelerin yüksek oranda su içerdiğini, bunun da tükürük bezlerini uyararak daha fazla tükürük salınımının gerçekleşmesini sağladıklarını anlattı. Tükürük akışının artmasıyla, ağızda biriken yiyecek artıklarının uzaklaşmasının kolaylaştığını aktaran Kurt, bu sebze ve meyvelerin dişlerin temizlenmesini de sağladığını anlattı.

BALIĞIN FOSFORU ÖNEMLİ

Kurt, ayrıca balığın fosfor kaynağı olduğunu belirterek, şu tavsiyelerde bulundu: “Balıktaki fosfor, diş ve kemik dokusunun en önemli yapılarından. Ancak bir yaşından önce midye, karides, ıstakoz gibi kabuklu besinler ölümcül alerjik reaksiyonlara sebebiyet verdiğinden hekim onayı olmadan bu besinleri çocuklara yedirmeyin. Kalkan gibi dip balıkları da içerdikleri ağır metaller sebebiyle küçük çocuklar için tercih edilmemesi gerekir. Yine aynı şekilde büyük balıklar da ağır metaller içerebildiğinden küçük ve taze balıklara yönelmek en iyisi.”