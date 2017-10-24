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Sağlıklı bir hayata pedal çevirdiler

Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri sayesinde doğa yürüyüşü, voleybol, basketbol, hentbol ile uğraşan Altındağlı kadınlar, bisiklete binmeyi de ihmal etmiyor.

24 Ekim 2017 Salı 16:33
Sağlıklı bir hayata pedal çevirdiler

Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri sayesinde doğa yürüyüşü,  voleybol,  basketbol, hentbol ile uğraşan Altındağlı kadınlar, bisiklete binmeyi de ihmal etmiyor. Seyfi Demirsoy Kadın Eğitim Kültür Merkezi'nden yaklaşık 25 üye, düzenledikleri etkinlikle,  Karapürçek Bisiklet Parkı'nda hem spor yaptı hem de keyifli vakit geçirdi.

Her yaşta spor yapılabilir

İlk olarak ısınma hareketleri yapan Seyfi Demirsoy Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyeleri, her yaşta spor yapılabileceğini gözler önüne serdi. Altındağlı kadınlar arasında 70 yaşında olan vardı 30 yaşında olan da Daha sonra bisiklet parkuruna geçen kadınlar, bisikletlerini aldı ve pedal çevirmeye başladı. Altındağlı kadınlar arasında bisiklete ilk defa binenler de dikkat çekti. Bu tecrübeyi ilk kez yaşayanlara beden eğitimi öğretmenleri yardım etti. Bisikletle tanışanlar, önce 3 tekerlekli olanlara bindi, daha sonra 2 tekerlekli bisikletler üzerinde deneme sürüşleri yaptı.  Karapürçek Bisiklet Parkı'nı turlayan kadınlar, bisiklet etkinliğiyle birlikte spora verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu.

"Başkanımıza çok teşekkür ederiz."

Seyfi Demirsoy Kadın Eğitim Kültür Merkezi üyelerinden 62 yaşındaki Mukadder Yakan şöyle konuştu: "Açıldığı günden beri kültür merkezine üyeyim. Bütün etkinliklere katılıyorum. Ayrıca çok sayıda kursa gidiyorum. Türk Sanat Müziği, dikiş, örgü bunlardan birkaçı Şimdide spor yapıyorum. Bu merkezler bizim hayatımıza olumlu katkı sağladı. Başkanımıza çok teşekkür ederiz."

Bir diğer üye Sema Çağlı ise spor yaparak daha sağlıklı olacaklarını vurguladı.  Ankara'da çok sayıda kadının spor yapma imkanı bile olmadığına dikkat çeken Çağlı,  Altındağ Belediyesi'nin kendilerine büyük önem verdiğini söyledi. Sema Çağlı, sadece bisiklete binerek değil doğa yürüyüşlerine katılarak,  voleybol, hentbol ve  basketbol oynayarak da spor yaptıklarını dile getirdi.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 16:33
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