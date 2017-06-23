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Sağlıklı bayram için 10 altın öneri

Bayram boyunca sağlığımızı korumak için dikkat etmemiz gerekenler neler?

23 Haziran 2017 Cuma 14:31
Sağlıklı bayram için 10 altın öneri

1 -Güne hafif bir kahvaltıyla başlanmalıdır.

2- Hamurlu tatlı tüketimi sınırlandırılmalıdır.

3- Bayram ziyaretlerinin yoğunluğu sebebiyle öğün atlanmamalı ve ana öğünler tatlı, dolma veya börek gibi ikramlarla geçiştirilmemelidir.

4- Öğünlerde salata, sebze yemeği gibi posa içeriği yüksek yiyeceklere yer verilmelidir.

5-Ana yemeklerin yanında yardımcı yemek olarak adlandırılan pilav, makarna, püre oldukça azaltılmalı, bu karbonhidrat kaynakları yerine ekmek tercih edilmelidir.

6-Yemeklerin yanında asitli içerecekler ve meyve suları yerine, ayran, az şekerli komposto içilmelidir.

7-Bayram boyunca pişirme yöntemi olarak sote, fırın ve haşlama yöntemleri kullanılmalıdır.

8-Günlük posa alımını artırmak için çavdar, kepek, tam buğday gibi posa içeriği yüksek ekmekler tercih edilmelidir.

9-Fazla çikolata ve tatlı tüketimini engellemek amacıyla, ihtiyacı karşılayacak miktarda bayram alışverişi yapılmalıdır.

10-Bayramda hareketsizlikten uzak durulmalı, fırsat buldukça egzersiz ya da yürüyüş yapılmalıdır.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 14:31
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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