Sağlıklı bayram için 10 altın öneri
Bayram boyunca sağlığımızı korumak için dikkat etmemiz gerekenler neler?20 Haziran 2017 Salı 17:25
1 -Güne hafif bir kahvaltıyla başlanmalıdır.
2- Hamurlu tatlı tüketimi sınırlandırılmalıdır.
3- Bayram ziyaretlerinin yoğunluğu sebebiyle öğün atlanmamalı ve ana öğünler tatlı, dolma veya börek gibi ikramlarla geçiştirilmemelidir.
4- Öğünlerde salata, sebze yemeği gibi posa içeriği yüksek yiyeceklere yer verilmelidir.
5-Ana yemeklerin yanında yardımcı yemek olarak adlandırılan pilav, makarna, püre oldukça azaltılmalı, bu karbonhidrat kaynakları yerine ekmek tercih edilmelidir.
6-Yemeklerin yanında asitli içerecekler ve meyve suları yerine, ayran, az şekerli komposto içilmelidir.
7-Bayram boyunca pişirme yöntemi olarak sote, fırın ve haşlama yöntemleri kullanılmalıdır.
8-Günlük posa alımını artırmak için çavdar, kepek, tam buğday gibi posa içeriği yüksek ekmekler tercih edilmelidir.
9-Fazla çikolata ve tatlı tüketimini engellemek amacıyla, ihtiyacı karşılayacak miktarda bayram alışverişi yapılmalıdır.
10-Bayramda hareketsizlikten uzak durulmalı, fırsat buldukça egzersiz ya da yürüyüş yapılmalıdır.