Sağlıkla büyümede ikinci perde

TÜRKİYE’YE GÜVENİN GÖSTERGESİ

MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Muharrem Usta, özellikle yurtdışından gelen talebin kurumun yanı sıra Türkiye ekonomisine olan güvenin de önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. Usta, "Halka arzla birlikte şirkete 600 milyon liralık bir sermaye artışı sağlandı" dedi. Usta, "Bu artış ile döviz endeksli borçların ödenmesinin ardından, şirketimiz bilançosunu daha da sağlamlaştırarak sürdürülebilir güçlü büyümesini devam ettirecek. 16 binden fazla çalışanımız ve 17 ildeki 29 hastanemizle Türkiye’nin dört bir yanına daha güçlü hizmet götürme fırsatı bulacağız" değerlendirmesinde bulundu.

19 LİRA’DAN İŞLEM GÖRECEK

Turkven ortağı ve MLP Care Yönetim Kurulu Üyesi Hale Özsoy Bıyıklı ise "Halka arzımızla birlikte bilançomuzu güçlendirip büyümede ikinci perdeyi açıyoruz" dedi.

Hisselerinin yüzde 35,01’inin halka arzını tamamlayan MLP Sağlık Hizmetleri 19 liradan Borsa’da işlem görmeye başladı.