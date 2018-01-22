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Sağlıkçıya erken emeklilik müjdesi

Bakan Sarıeroğlu, sağlıkçıların yıpranma payı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

22 Ocak 2018 Pazartesi 09:08
Sağlıkçıya erken emeklilik müjdesi

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile alakalı yaklaşık 1 aydır çok ciddi bir çalışma içinde olduklarını ifade eden Bakan Sarıeroğlu, "SUT ile ilgili olarak önümüzdeki dönemlerde ortaya çıkacak reform niteliğinde çalışma yaptık. Hizmet sağlayıcıları ve vatandaşlarımız açısından önemli olan bu değişikliği sağlarsak çok güzel bir süreç olacak" diye aktardı.

SAĞLIKÇIYA YIPRANMA PAYI

Yıpranma payı konusuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "16 Nisan’dan hemen sonra bu yasal düzenlemeyi yapmak suretiyle bu yıpranma konusunu süratle çözeceğiz" açıklamasına atıfta bulunan Sarıeroğlu, "Cumhurbaşkanımızın ağzından çıkan sözün gereği her zaman yerine getirilmiştir. Bu konunu da gereği yerine getirilecek" dedi.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 09:08
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