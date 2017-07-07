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Sağlıkçılardan olimpiyat öncesi tatbikat

Samsun’da sağlıkçılar, "23. Yaz Deafolimpik Oyunları Spor Oyunları" öncesi tatbikat yaptı.

07 Temmuz 2017 Cuma 19:41
Sağlıkçılardan olimpiyat öncesi tatbikat

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve 112 Başhekimliği tarafından, 18-30 Temmuz 2017 Samsun 23. Yaz Deafolimpik Oyunları Spor Oyunları’nda Sağlık, Anti-Doping ve Odyogram Depertmanına bağlı birimlerce hazırlanan "Masabaşı Tatbikatı" düzenlendi.

Samsun’daki hastanelerin, kitlesel yaralanmalı, sağlık hizmeti imkan ve kapasitesini zorlayacak ya da sekteye uğratabilecek ölçek ve etkideki olağan dışı durumlarda genel müdahaleye hazırlıklı olmak amacıyla düzenlenen çalışmada, hazırlanan gerçekçi senaryolar üzerinden etkin, hızlı ve kesintisiz sağlık hizmeti sunmak için hazırlıklar kapsamındaki tatbikatta, 112 Komuta Kontrol Merkezi, Çarşamba Devlet Hastanesi, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi katıldı.

İl Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi(SAKOM) oluşturularak gerçeğe yakın senaryolar ile tatbikat gerçekleştirildi.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 19:41
  1. Samsun
  2. Tat
  3. Çarşamba
  4. İl Sağlık Müdürlüğü
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