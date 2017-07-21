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Sağlık tasarısı 32 milyon kişi sigortasız bırakacak

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO) Cumhuriyetçi Parti’nin yeni sağlık tasarısının 32 milyon Amerikalının daha sigortasız kalmasına yol açabileceğini açıkladı.

21 Temmuz 2017 Cuma 07:55
Sağlık tasarısı 32 milyon kişi sigortasız bırakacak

CBO, Cumhuriyetçi senatörlerin ülkede yürürlükte olan sağlık yasasının hemen kaldırılmasını hedefleyen ancak yerine alternatif bir sigorta sistemi getirmeyen “Obamacare’in İptali İçin Uzlaşma Yasası”na (ORRA) ilişkin değerlendirme raporunu yayınladı.

Raporda, eski Başkan Barack Obama'nın imzasını taşıyan "Düşük Maliyetli Sağlık Sigortası" ya da halk arasındaki adıyla "Obamacare"in iptalini hedefleyen ORRA’nın ülkedeki sigortasız kişi sayısını 2026 itibarıyla 32 milyon daha artırabileceği belirtildi. 

Mevcut sistem çerçevesinde 2026 itibarıyla yaklaşık 28 milyon Amerikalının sigortasız kalacağını tahmin eden CBO'nun projeksiyonları, ORRA'nın yasalaşması halinde bu sayının 60 milyona ulaşabileceğine işaret ediyor. 

Rapora göre, ORRA’nın yasalaşması halinde sadece bir senede sigortasız kalacak kişi sayısı ise 17 milyonu bulabilir. 

Ayrıca yeni sağlık tasarısının sigorta primlerini ortalama yüzde 25 artıracağı ancak federal bütçe açığını 473 milyon dolar düşüreceği rapordaki diğer önemli projeksiyonları oluşturdu. 

Önceki tahmine göre 10 milyon arttı 

ABD Kongresinin partiler üstü bürokratik kurumu CBO'nun Cumhuriyetçilerin sigorta sistemi alternatifi içeren bir önceki sağlık tasarısı için geçen ayın sonunda yayınladığı rapor ise sigortasız kişi sayısında 2026 itibarıyla yaşanacak artışı 22 milyon olarak öngörmüştü. 

ORRA çerçevesinde sigortasız kalacak kişi sayısının bir önceki tasarıya kıyasla 10 milyon daha fazla olmasında, Obamacare’i iptal etmesine karşın yerine bir alternatif koymaması etkili oldu. Cumhuriyetçiler, bu tasarının kabul edilmesi halinde Obamacare'e 2019'a kadar alternatif bulmayı planlıyordu. 

Tasarıya yönelik olarak bu hafta yapılması beklenen oylama, Cumhuriyetçi üç kadın senatörün karşı oy kullanacağını açıklamasının ardından ertelenmişti. 

Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, erteleme kararından sonra yaptığı açıklamada, Obamacare’in iptaline yönelik çabalarının "en azından şimdilik" başarısız olduğunu kaydetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Cumhuriyetçilerin son yasa tasarısının da başarısız olmasından ötürü "Çok hayal kırıklığına uğradım." yorumunda bulunmuştu. 

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 07:55
  1. sağlık sigortası
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