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Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş savaş mağduru aileleri ziyaret etti

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Suriyeli savaş mağduru vatandaşlara karşı yürütülen provokasyonlara karşı uyararak, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu kardeşlerimize ev sahipliği yapacağız. Kapımızı açacağız, onların namuslarına sahip çıkacağız" dedi.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:05
Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş savaş mağduru aileleri ziyaret etti

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Türkmen yardım gönüllüleri ile Ankara Önder Mahallesi ve Solfasol’da bulunan savaş mağduru Suriyeli aileleri ziyaret etti. Memiş, ziyaret için gittiği evlerde bulunan çocuklara oyuncak ve çikolata dağıttı.

Memiş’in ziyaretinin ilk adresi Suriye’deki savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan yetim çocuklar oldu. Memiş, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Kardeşlerimize kapılarımızı açtığımız bu dönemde maalesef bazı provokatörlerin provokasyonları ile birlikte Suriyeli kardeşlerimize karşı bir kampanya başlatılmak isteniyor. Biz kadim bir medeniyeti temsilcisiyiz. Bugün maalesef ülkemizde Suriyeli kardeşlerimize ev sahipliği yaptığımız bir dönemde bunu iç siyaset malzemesi yapmak isteyenler, farklı yorumlamak isteyenler provokasyonlar ile karşı karşıyayız."

"Onların namuslarına sahip çıkacağız"

Vatandaşları, Suriyeli vatandaşlara karşı yürütülen provokasyonlara ilişkin uyaran Memiş, "Biz en yüce İslam dininin temsilcisiyiz. Biz paylaşmayı bilen bir dinin temsilcisiyiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu kardeşlerimize ev sahipliği yapacağız. Kapımızı açacağız, onların namuslarına sahip çıkacağız" şeklinde konuştu.

Memiş’in sonraki ziyaret ettiği yer ise Solfasol Mahallesi oldu. Suriye’de savaş sırasında evlerine atılan varil bombası sonucu vücutlarında yanıklar oluşan aileyi ziyaret eden Memiş, tedaviler için yapılması gerekenlerin Sağlık Bakanlığına iletileceğini kaydetti.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:05
  1. Türkiye
  2. Suriye
  3. Sağlık Bakanlığı
  4. Ankara
  5. Mem
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