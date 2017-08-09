Sağlık müdüründen ‘gıda zehirlenmesi’ açıklaması

Tekin yaptığı açıklamada, “65 kişi baş dönmesi, kusma, karın ağrısı şikayeti ile sağlık kuruluşlarına başvurdu. Genel durumları şu anda iyi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Halk Sağlığı İl Müdürlüğü ekiplerimiz yiyecek ve içeceklerden numune aldılar. Numune raporları önümüzdeki günlerde çıkar. Gerekli hassasiyet şu anda gösteriliyor. Rahatsızlanan vatandaşlar arasında psikolojik etkilenme de olabilir. Şu anda sağlık kuruluşlarımızdaki vatandaşların durumları iyi” dedi.