Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sağlık hizmetleri masaya yatırıldı

Adıyaman Sağlık Hizmetleri İl Koordinasyon toplantısında sağlık yatırımları ele alandı.

08 Ağustos 2017 Salı 21:40
Sağlık hizmetleri masaya yatırıldı

İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen Sağlık Hizmetleri İl Koordinasyon toplantısına Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Emin Taş başkanlık etti.

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Erdoğan Öz, Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kutlu, sağlık müdür yardımcıları, kamu hastaneleri birliği genel sekreterliği tıbbi hizmetler, idari hizmetler ve mali hizmetler başkanları, halk sağlığı müdür yardımcıları, il sağlık müdürlüğü şube müdürleri ve halk sağlığı şube müdürlerinin katılımı gerçekleştirildi.

Toplantıda anne ve bebek ölümleri, evde sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, akılcı ilaç kullanımı, laboratuar hizmetleri ve yatırımlar konuşuldu.

(AHM)

.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 21:40
  1. Adıyaman
  2. İl Sağlık Müdürlüğü
  3. Mustafa Kutlu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir 2017 İkinci Çeyreğine İlişkin Açıklamalarda Bulundu
    1. Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin..
    2. Akıncı Üssü davasının altıncı celsesi..
    3. Mardin'de terör saldırısı: 1 asker..
    4. İran İHA'sından ABD savaş uçağına taciz
    5. Brüksel'de bomba alarmı
    6. Kılıçdaroğlu'ndan 'Yarın seçim..
    7. İstanbul'da 4 tondan fazla uyuşturucu..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık eski..
    9. Almanya'da bir Türk'ün bulduğu bir..
    10. İsviçre'de uçak düştü! Ölenler var
    11. Üniversitelere yerleştirme sonuçları..
    12. AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Demek..
    13. Çaldıran’da sokak hayvanlarını..
    14. İmparator Gallienus’un Mektubu Side..
    15. Azeri askerleri sabotaj için sızmaya..
    16. ASEM Bilim ve Sanat Eğitimi tamamlandı
    17. Kahraman şehidin kardeşine anlamlı jest
    18. Tarihi binadan kopan parçalar..
    19. Çıktığı direkte akıma kapılan şahıs..
    20. http://www.yeniakit.com.tr/haber/-365354.html
    Kulağından tuttuğunuz gibi atın içeri Kılıçdaroğlu’nu!
    Kulağından tuttuğunuz gibi atın içeri Kılıçdaroğlu’nu!
    Darbeci Semih Terzi’nin şoke eden mesajları ortaya çıktı: O adamı Türkiye’den içeri sokmayın!
    Darbeci Semih Terzi’nin şoke eden mesajları ortaya çıktı: O adamı Türkiye’den içeri sokmayın!
    AK Partili isim öldürüldü
    AK Partili isim öldürüldü
    Darbe girişiminin arkasındaki 2 devleti söyledi!
    Darbe girişiminin arkasındaki 2 devleti söyledi!