Sağlık çalışanlarından terörle mücadeleye destek

Terörle mücadeleye destek amacıyla gerçekleştirilen programda, sağlık çalışanları ayrıca terörle mücadelede yer almak için Sağlık Bakanlığı’na dilekçe verdi.

Programın açılışında konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, sağlık alanında mücadele veren 42 sivil toplum kuruluşu olarak Mehmetçiğe ve hükümetin terörle mücadelesine destek olmak için bir araya geldiklerini belirtti. Türkiye’nin yedi düvele karşı adil bir dünyanın savaşını verdiğini söyleyen Memiş, “Ankara’dan, Sıhhiye Meydanı’ndan; canlarını hiçe sayarak, vatan-millet sevdasıyla sahada bulunan kahraman Mehmetçiğe selam olsun. Günümüz sağlık çalışanları ve bizden önce yaşamış öncülerimiz, tarih boyunca ne zaman ihtiyaç duyulsa daima seferde, daima cephede, daima ateş, kan ve barutun yanı başında olduk. Askerimizin, polisimizin, güvenlik güçlerimizin refiki olduk. Topraklarımızın dört bir yanı işgale uğrarken, Birinci Dünya Savaşında, Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda hep cephenin içindeydik, kayıplar verdik, can verdik, canlar kurtardık” şeklinde konuştu.

Mukaddes bir emanet yüklendiklerini ve bu bilinçle, tüm dünyanın ve tüm insanlığın iyiliği, mutluluğu ve huzuru için mücadele etiklerini ifade eden Memiş, “Bizler, büyük ve acımasız bir planın yürütüldüğünün farkındayız. Bize diz çöktürdüklerinde bütün ümmetin, bütün mazlumların ümidinin kırılacağını biliyorlar. Bunun için yüzyıllardır her türlü entrikayı, terörün her türlüsünü ve bütün kirli kaynaklarını seferber ediyorlar” dedi.

“Buradan terör sevici, terör destekçisi, terör dili kullanan ve her fırsatta ülkemizi dünyaya yalan yanlış şikâyet eden Tabipler Birliği’ne sesleniyorum” şeklinde konuşan Memiş, “Teröristler tarafından katledilen sivil vatandaşlarımız ve Şehit edilen sağlık çalışanlarımız, askerlerimiz, polislerimiz için terör örgütünü hiç kınamadınız. Hastanelere PKK tarafından roket atılırken, ambulanslara kurşun sıkılırken, sağlık çalışanlarımız şehit edilirken sesinizi hiç çıkarmadınız da ülkemizi hedef alan PKK, PYD, YPG’li teröristlere karşı mücadele edildiği zaman mı bunu savaş gibi gösterip sözüm ona barış istiyorsunuz? Siz bu halinizle asla ama asla sağlık çalışanlarını, hekimleri temsil etmiyorsunuz. Siz terör örgütlerinin sözcülüğünü yapıyor ve onların taşeronluğuna soyunuyorsunuz. Ama ne yaparsanız yapın sadece hıyanet içinde olur da daha fazlasını beceremezsiniz. Bu vatanı işgal ettiremezsiniz.”

Programda daha sonra, Türkiye Sevdalısı Sağlık Çalışanları 14 Şubat 2018 Ankara Mitingi Deklarasyonu okundu.

Şehit ve gazi ordularının evlatları olarak Başkent Ankara’dan tüm Türkiye’ye seslenildiğinin belirtildiği deklarasyonda, ‘Beni Türk Hekimlerine Emanet Ediniz’ diyen Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün iltifatlarına mazhar olmuş on binlerce hekimin duygularına tercüman olmak için bir araya gelindiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Sizler Umudun Adısınız, Hepinizden Tek Tek Allah Razı Olsun Diyorum” sözlerinin muhatabı olan yüzbinlerce sağlık çalışanının duygularına tercüman olmak için bir araya gelindiğinin kaydedildiği deklarasyonda, “Dün Diyarbakır’da, Şırnak’ta, Mardin’de açılan terör çukurlarını kapatıp şehirlerin huzura kavuşturulması sırasında, hem de teröristlerin en azgın hali ile üstümüze kurşunlar yağdırdığı zamanlarda ‘Bayrağımızın dalgalandığı her yerde ülke insanımıza hizmet etmeye hazırız’ diyen sağlık çalışanlarıyız. Buradan tüm dünyaya haykırıyoruz! Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kastedecek, milletimizi huzursuz edecek, geleceğimizi tehdit edecek hiçbir çapulcuya, anarşiste, teröriste, haine, kalleşe pabuç bırakacak değiliz, gerekirse canımızla, kanımızla ecdadımızın bu vatan topraklarını koruduğu gibi ülkemizi korumaya hazırız. Türkiye sevdalısı sağlık çalışanları olarak “Vatan sevgisi imandandır” diyor ve en gür sesimizle haykırıyoruz! Gerekiyorsa, hemen yarın arkamızda temsil ettiğimiz yarım milyon sağlık çalışanları olarak gerek sınırda, gerek sınır ötesinde, gerekse Afrin’in tepesinde seve seve görev almaya, Mehmetçiklerimizin yanında olmaya hazırız.” İfadelerine yer verildi.

Deklarasyonda, terörle mücadeleye devam edilmesi gerektiği ve bu süreçte sağlık çalışanları olarak ülkemizin, milletimizin, devletimizin yanında olunduğu vurgulandı.