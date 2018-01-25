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Sağlık çalışanları greve gitti... Ortalık karıştı...

Yunanistan'da doktorlar ve sağlık çalışanları, 'kemer sıkma' politikalarını protesto etti.

25 Ocak 2018 Perşembe 18:08
Sağlık çalışanları greve gitti... Ortalık karıştı...

Yunanistan'da doktorlar ve sağlık çalışanları, "kemer sıkma" önlemlerini ve çalışma koşullarını protesto etmek için greve gitti.

Doktorlar ve sağlık çalışanları, Yunanistan Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonunun (POEDIN) çağrısıyla başkent Atina'da dört saatlik iş bırakma eylemine giderken ülkenin geri kalanında 24 saatlik grev ilan edildi.

Kötü ve uzun çalışma koşullarını protesto eden yüzlerce sağlık çalışanı, Atina'daki Sağlık Bakanlığı binası önünde toplandı.

Ekonomik krizdeki ülkede mali disiplin politikaları sebebiyle gelirlerindeki düşüşü eleştiren göstericiler, bakanlık binasına girmek isteyince emniyet güçleri ile arbede yaşandı.

Göstericiler, bina girişine kemer asarak, kemer sıkma önlemlerine dikkati çekti.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 18:08
  1. atina
  2. yunanistan
  3. gaz
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