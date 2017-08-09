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Sağlık çalışanları doktorun darp edildiği hastane önünde eylem yaptı

Samsun’da sağlık çalışanları, hasta yakını tarafından darp edilen doktorun görev yaptığı hastane önünde eylem yapıp basın açıklamasında bulundu.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 16:45
Sağlık çalışanları doktorun darp edildiği hastane önünde eylem yaptı

Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan Gazi Devlet Hastanesinde dün bir yakınını hastaneye getiren A.K. adı gencin, hastanenin psikiyatri bölümünde görev yapan Uzm. Dr. Serap Orhan’ın odasına girerek doktoru odaya kilitleyip darp ettiği öne sürülmüştü. Samsun’da sağlık çalışanları sağlıkta şiddetin bir an önce durdurulması ve son saldırıya tepki için olayın meydana geldiği hastane önünde eylem yapıp basın açıklamasında bulundular.

Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Murat Erkan yaptığı basın açıklamasında, "Sağlıkta şiddet durmak bilmiyor. Yine dün Gazi Devlet Hastanesinde doktor arkadaşımız bir hasta yakını tarafından darp edilmiştir. Hasta yakını sıra gelmediği halde önce bakılması isteğine meslektaşımızın olumlu yanıt verememesi üzerine bu olay gerçekleşmiştir. Saldırgan, meslektaşımızı darp etmeden önce hastanede kargaşa çıkarmıştır. Meslektaşımız poliklinik odasında kilitlenerek alıkonulmuş ve kendi hayatını kurtarmak için tek başına mücadele etmek zorunda kalmıştır. Yüzünün sağ tarafına ciddi bir darbe almış, kafa travması nedeniyle müşahede altında tutulmuştur. Günümüzde toplumsal şiddet artış göstermektedir. Bunun da sonucu olarak her meslek grubu şiddet olaylarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Ancak sağlık alanındaki şiddet diğer alanlardan belirgin bir farklılık göstermektedir. Sağlık çalışanları diğer meslek guruplarına göre 16 kat daha fazla şiddete uğramaktadır. Sağlık Bakanlığının Beyaz Kod verilerine göre her gün 31 sağlık çalışanı şiddete mazur kalmaktadır. İşte dün bunlardan birini daha yaşadık. Önceki yıllarda Samsun şiddetin en ağır faturalarını ödedi. Ve bunun acısını hala yüreğimizde hissediyoruz. İki çok değerli arkadaşımız, Doktor Kamil Furtun ve Doktor Aynur Dağdemir’i sağlık ortamındaki bu şiddete kurban verdik. Buna rağmen ülkemizde ve Samsun’da sağlıkta şiddet durmak bilmedi" dedi.

Türk Sağlık-Sen Samsun Şubesi Başkanı Erdoğan Çakmak da yaptığı konuşmada sağlıkta şiddetin biran önce son bulmasını ve acil yaptırımlar uygulanmasını istedi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 16:45
  1. Samsun
  2. İlkadım
  3. Sağlık Bakanlığı
  4. Murat Erkan
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