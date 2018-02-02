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Sağlık çalışanına 5 müjde

Sağlık çalışanları için 5 müjde içeren tasarı Bakanlar Kurulu’na sunuldu.

02 Şubat 2018 Cuma 10:01
Sağlık çalışanına 5 müjde

Tasarıyla ek ödemeler emekliliğe yansıyor, emeklilere düzenleme yapılıyor, sağlıkçıya yıpranma payı veriliyor. Sağlık Bakanlığı, yüzbinlerce sağlık çalışanının merakla beklediği kanun tasarısını tamamladı. Bakanlar Kurulu'nun onayının ardından TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi beklenen tasarı sağlık çalışanlarının yıllardır beklediği 5 müjdeyi içeriyor.

YIPRANMA HAKKI GELİYOR

Sağlık çalışanlarına her 5 yılda 1 yıllık yıpranma payı getirilecek. Buna göre çalışanlar mesleklerine göre yılda 90 güne kadar daha fazla prim kazanıyor. Bu sayede 20 yıl çalışan bir sigortalı 25 yıl çalışmış gibi oluyor ve emeklilik hesabı buna göre yapılıyor. Fiili hizmet zammı süresince çalışanın işe giriş tarihi geri çekiliyor. Bu hem prim hem de yaş avantajı sağlıyor.


ÖZLÜKTE İYİLEŞTİRME

2018'de net maaşlarında artışın yanı sıra emeklilik maaşlarıyla ilgili ek düzenleme gelecek. Çok sayıda sağlık çalışanı hak kazanmasına rağmen emekli olmuyordu. Yeni düzenleme ek gelirlerin emeklilik maaşına yansımasını sağlayacak. En düşük ücretle emekli olan doktorların maaşlarında bin TL'nin üzerinde iyileştirme yapılacak. Döner sermaye paylarında da düzenleme olacak. Nitelikli cerrahi operasyonlarda döner sermaye geliri ve doktorun payı artırılacak. Daha çok çalışan sağlık çalışanına daha yüksek döner sermaye verilecek.

DOKTORA SİGORTA YAPILACAK

Doktora tıbbi işlemlerden dolayı sigorta yapılacak. Hastanelerde, doktorların tıbbi işlemlerde olası olumsuz sonuçlarda hastalar tarafından açılan tazminatlarla ilgili olarak devlet tarafından sigortalanacak. Sigorta ile normal doğumlarda ortaya çıkan tıbbi komplikasyonlardan dolayı açılan tazminat davalarının doktorları sezaryena yönlendirmesi engellenecek.

ZORUNLU KREŞ

Sağlık çalışanlarının en çok talep ettiği hastanelerde tüm personelin ihtiyacını giderecek kreş açılması zorunlu olacak. Sabah

 

 

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 10:01
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  2. TBMM
  3. Sağlık çalışanları
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