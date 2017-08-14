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Sağlık çalışanı dehşet saçtı... Silahı doğrultup 'Görevlendirmemi Doğubayazıt'a yaz' dedi, ve...

Ağrı'da başka birime tayin edilmesi için tartıştığı İlHalk Sağlığı Müdürü İzzettin Toktaş'a pompalı tüfekle ateş açıp iki personelirehin alan kurum çalışanı, polislerin ikna çabası sonucu gözaltına alındı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 15:15
Sağlık çalışanı dehşet saçtı... Silahı doğrultup 'Görevlendirmemi Doğubayazıt'a yaz' dedi, ve...
İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı Toplum Sağlığı Merkezinde engelli kadrosundan hemşire olarak görev yapan Eşref D, bir süre önce tayininin Doğubayazıt Toplum Sağlığı Merkezine yapılması için kurumun müdürü Uzman Dr. Toktaş ile görüştü.
 
Toktaş, konuyu değerlendireceğini söyledi.
 
Değerlendirmeyi beklemek için sabredemeyen Eşref D. pompalı tüfekle İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne gelip Toktaş'ın makam odasına girerek ateş açtı. Toktaş, makam odasının arka tarafındaki bölüme geçerek, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Saldırgan, daha sonra ikinci kattaki atama servisine çıkarak, kurum çalışanları Sezai Alpaslan ve bir kadını rehin aldı.

Güvenlik güçlerince ikna edilerek eylemini sonlandıran Eşref D. gözaltına alındı.

"KAPIYI AÇTIĞIM SIRADA DİREKT BANA ATEŞ ETTİ"

İl Halk Sağlığı Müdürü Toktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eşref D'ye daha önce başka birimde görevlendirilmesi konusundaki talebini değerlendireceğini söylediğini anlattı.

Zanlının, değerlendirme sürecini beklemeden pompalı tüfekle kuruma geldiğini belirten Toktaş, "Özel kalem görevlim telefonla, Eşref D'nin pompalı silahla geldiğini söyledi. İçeride bazı basın mensubu arkadaşlar da varken arka kapıyı açtığım sırada direkt bana ateş etti. Allah'tan bize bir şey olmadı. Kurşun arka kapıya değdi. Bu personel şükür, etkisiz hale getirildi." diye konuştu.

Toktaş, Eşref D'yi daha önce de talebi üzerine başka birimlerde görevlendirdiklerini ancak o birimlerde de problem çıkardığını söyledi.

Toktaş, "Başka aile hekimliklerine görevlendirme yaptığımızda onları tehdit etti. Onlarla ilgili de idari soruşturmalar yürütmüştük. Kısa sürede hastaneden tekrar iade edilmiş bir personeldi." ifadelerini kullandı.

"SİLAH DOĞRULTUP 'GÖREVLENDİRMEMİ DOĞUBAYAZIT'A YAZ' DEDİ"

Kurum çalışanı Alpaslan da Eşref D'nin, Toktaş'a silahlı saldırıda bulunduktan sonra atama servisine gelip kendisi ve yanındaki kadını rehin aldığını anlattı.

"Silahı doğrultup 'Görevlendirmemi Doğubayazıt'a yaz.' dedi. Ben de 'Otur, sakinleş, yazacağım.' dedim. 'Hayır.' dedi." ifadelerini kullanan Alpaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görevlendirme yazısını yazıp kendisine uzattım. Baktı, 'Bir sıkıntı var mı?' dedi. Ben de 'Yok.' dedim. Daha sonra 'Bunu kim imzalayacak?' dedi. Ben de müdür beyin imzalayacağını söyledim. Bana 'Müdür bey, ben silahlıyken buraya gelir mi?' diye sordu. 'Hayır, gelmez.' dedim. Atama yazısını bana verip 'Al götür, imzalat getir.' dedi.

Ben de alıp çıktım. Müdür bey imzaladı, polisler yazıyı alıp saldırganı ikna etmeye çalıştılar. Daha sonra gözaltına alınıp götürüldü."

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 15:15
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