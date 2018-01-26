Sağlık Bakanlığından Türk Tabipleri Birliğine sert tepki

Türk Tabipleri Birliği, TSK'nın yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının ardından 'Savaşa hayır, barış hemen şimdi' açıklamasıyla operasyonu eleştirmiş, teröre adeta destek çıkmıştı.

Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin basın açıklaması yapıldı ve Türkiye Tabipler Birliği kınandı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye'nin Afrin bölgesinde “Zeytin Dalı Harekatı”nı başlattığı bir dönemde Türk Tabipleri Birliği tarafından yapılan açıklama zamanlama olarak düşündürücü ve maksatlıdır.

Sağlık çalışanlarımız yara sararken, Türk Tabipleri Birliği'nin yaptığı açıklama milletin mahşeri vicdanında yara açmaktadır.

Ülkemizin güvenliğini tehdit eden terör saldırılarına karşı milletimizin egemenliğini ve hayat hakkını savunmak için yapılan bu harekatın meşru müdafaa olduğu bütün dünya tarafından kabul edilmektedir.

Meslek örgütü olan Türk Tabipleri Birliği'nin bu açıklaması, sağlık çalışanlarının görüş ve hissiyatlarını yansıtmamaktadır.

Savaş karşıtı açıklama yapılacaksa, binlerce kilometre ötelerden gelip, kardeş ve dost toprakları işgal etmek isteyenlere karşı yapılmalıdır.

Halkın can güvenliğini gözeten beyanlarda bulunulacaksa, daha dün Kilis'te cami, Hatay'da Pazar yeri vuran terör örgütüne karşı beyanda bulunulmalıdır.

Yaklaşık 4 milyon Suriyeliye kucak açan Türkiye'ye karşı en ufak bir imada bulunmak hakkaniyete sığacak ve kabul edilecek bir aydın davranışı değildir.

Sağlık camiası olarak bu açıklamaları kabul etmiyor ve kınıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.