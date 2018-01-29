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Sağlık Bakanlığı'ndan kanser ilaçları ile ilgili açıklama...

Sağlık Bakanlığı, bazı kanser ilaçlarının piyasada bulunamadığı iddialarını yalanladı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 15:50
Sağlık Bakanlığı'ndan kanser ilaçları ile ilgili açıklama...

Sağlık Bakanlığı, medyada yer alan bazı kanser ilaçlarının piyasada bulunmadığı iddialarını yalanlayarak yazılı bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Medyada, ilaç fiyat güncellemesi nedeniyle stoklarının olduğu ve bazı kanser ilaçlarının bulunamadığı iddialarına yer veren haberler yayınlanmaktadır.

İlaç Takip Sistemi (İTS) verilerine göre, Ülkemizde, şu anda hiçbir kanser ilacının tedariğinde sıkıntı yaşanmamaktadır.
Ayrıca, kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ithal ilaçların temininde de sıkıntı yoktur. Bu konuda sıkıntı olmadığı gibi endişeye de mahal yoktur.

İLAÇ FİYATLARI AVRO'YA BAĞLI OLARAK YILDA BİR KEZ GÜNCELLENMEKTEDİR

Türkiye'de ilaç fiyatları, dönemsel Avro kur değişikliğine bağlı olarak her yıl bir kez güncellenmektedir. Bakanlığımız, hastalarımızın bu süreçte ilaç tedarik sorunu yaşamaması için gerekli tüm tedbirleri almıştır. Alınan önlemlere rağmen herhangi bir aksaklık oluşması halinde hastalarımız, “[email protected]” ya da “[email protected]” adreslerine e-posta gönderebilir; (0312) 218 30 00 numaralı telefondan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na ulaşabilirler. Bakanlığımız, hastalarımızın ilaca erişimini kesintisiz bir şekilde sağlamak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmekte olup, medya kuruluşlarımızı da hasta ve yakınlarını endişeye sevk edecek asılsız haberler konusunda duyarlı olmaya davet etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur" ifadeleri kullanıldı.

 

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 15:50
  1. sağlık bakanlığı
  2. kanser ikacı
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